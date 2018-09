Rotary Platinense apresenta palestra e faz doação

Entidades fizeram parcerias com o clube de serviço



O Rotary Club de Santo Antônio da Platina promoveu reunião produtiva na noite desta quinta-feira, dia cinco, na Casa da Amizade, na avenida Frei Guilherme.

Os diáconos João Batista Vilas Boas e Antônio Donizete da Silva Godoy,além de Sílvia Bactold representaram a comissão que mantém a Casa de Apoio.Trata-se de um local que abriga mães cujos bebês ficam no Hospital Regional do Norte Pioneiro, às vezes em UTIs(Unidade de Tratamento Intensivo).



O clube de serviço doou um valor expressivo para a entidade através do presidente, o comerciante Jorge Pereira dos Santos,e da presidente da Associação de Senhoras de Rotarianos, Darci Fernandes dos Santos.

Também participaram o Coordenador Regional do Amor Exigente, de Londrina, Mário Eustáquio de Oliveira Furtado, sua esposa Neide Aparecida de Oliveira Furtado, a coordenadora local, Roseli de Freitas Oliveira, e acompanhentes,Rafaela de Freita Oliveira,Marciel Ribeiro, Débora Zangirolami Pavoni,Isabele Marques Martins Mário Augusto Bolene Zanete.O grupo trabalha principalmente na prevenção do uso de drogas.

Presentes também Neli e seu marido, o ex-governador do Rotary Claudinei de Oliveira.