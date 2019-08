Rotary promove jantar em homenagem aos pais

Evento reuniu diversas famílias

Aconteceu um jantar em homenagem aos pais, no Rotary Club (fotos). O evento recente contou com a presença de diversas famílias dos membros do clube, onde puderam desfrutar de momento agradáveis junto aos amigos também.

Presentes no evento: Pedrinho e Meirielen, Pedro Claro de Oliveira, Pedrinho Claro, Marlene Bianchi (Lena), Enéas de Nascimento, Lucila e Valcir Machado, Ivani e Pedro Silva de Oliveira, Ana Carolina e Ana Teresa, Renison de Silva Barros, Heloísa, Marcelo Schimidt, Ana Carolina Schimidt, Luis Henrique Schmidt, Raul de Oliveira, Maria Luiza Oliveira, Cláudia, Anselmo Valle Luca, Ágata Valle, Nilton Santos de Lima, Camilla, Adriana e Glauber Paulo Muchailh de Almeida, Orlando Pimentel, Leonilde e Airton Fogaça, Jaqueline e Edmilson Auersvald e Marilena e Nazib Jawiche.

Rotary Club de Santo Antônio da Platina teve sua fundação em 7 de setembro de 1945, com o então Primeiro Presidente do clube, Luiz Rodrigues de Oliveira.

É um dos 33 mil clubes que formam o Rotary International. Pertencendo ao Distrito 4710, tornou-se o maior clube de serviços do Município de Santo Antônio da Platina, tendo realizado grandes obras, e proporcionado conquistas à comunidade platinense.

A recém-empossada presidente para o ano de 2019/2020 é Gisele Dias Pedroza, que substituiu o atual presidente,o comerciante Jorge Pereira dos Santos(Sancar).