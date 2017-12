Roubado centro médico no centro platinense

Na manhã desta sexta-feira

Um bandido roubou o Diagson Centro Médico (foto) às 10h30m desta sexta-feira, dia oito,em Santo Antônio da Platina.

O elemento aproveitou que uma funcionária havia aberto um portão lateral, invadiu a sala da diretora administrativa e estava revirando as gavetas.Uma moça que iria se dirigir ao sanitário percebeu o movimento e viu o crime.O marginal a empurrou e saiu correndo do local (fotos e vídeo).

Levou uma pequena quantia em dinheiro.

O diretor e médico Luciano Dias dos Reis lamentou o fato em entrevista ao npdiario, afirmou confiar no trabalho da polícia e enfatizou: “Ainda bem que ninguém ficou ferido”.

A clinica está instalada há mais de 35 anos na esquina da rua Coronel Joaquim Rodrigues do Prado e avenida Oliveira Motta, no centro platinense.