Roubam em Joaquim Távora mas são presos hoje em Santo Antônio

Estavam com um GM/Classic e dois conseguiram fugir

Poucos minutos após roubo de uma motocicleta Honda CG/FAN, de cor preta, ocorrido em Joaquim Távora por volta das 23h45m de sexta-feira na Rodovia Regis Miranda Rivelino, em frente ao Cemitério dos Polaco, a ROTAM, de posse das características repassadas, saiu em diligência pela BR-153 a fim de localizar os marginais, bem como a motocicleta produto de roubo.

A vítima (30 anos) afirmou ter sido roubada por quatro indivíduos num GM/Classic, cor prata. O bando se evadiu pela Rodovia PR-092 (trevo de Guapirama).

Na rodovia perto da Cafeeira Dois Irmãos, já em Santo Antônio da Platina no início da madrugada deste sábado, foi avistado uma motocicleta cor preta e um Classic com características semelhantes ao utilizado no assalto. A equipe efetuou o retorno e ao aproximar-se dos veículos, já próximo ao Auto Posto Platina, identificou o condutor da moto (20 anos), morador da Vila Claro, o qual é conhecido no meio policial pelo envolvimento com atividades ilícitas (roubos e tráfico de drogas).

Não foi possível abordá-lo, pois conseguiu se evadir a pé da equipe entrando ao pátio do posto de combustíveis que fica próximo de sua residência. Abandonou a moto e um simulacro de pistola utilizado na ação criminosa, conforme descrito pela vítima anteriormente.

A PM seguiu em acompanhamento do carro, e mesmo após ser ordenado para que parasse através de sinais luminosos e sonoros, o motorista tentou fugir de forma perigosa, não respeitando placas de sinalização e colocando em risco a vida de demais usuários da BR-153.

Um dos ocupantes arremessou uma arma de fogo às margens da via, próximo ao acesso à Rua 24 de Maio. O condutor continuou correndo pela cidade,mas no cruzamento com a Rua Hélio Nogueira do Amaral, bateu num buraco e que um dos elementos desembarcou do automóvel empunhando uma arma de fogo nas mãos.

Diante da ameaça, foram realizados disparos por parte da PM e que mesmo assim os três conseguiram correr, desta vez a pé, pulando o muro de uma residência, porém dois foram contidos com o apoio das demais equipes de radiopatrulha na rua Benedito Lúcio Machado, sendo identificados : um indivíduo de 32 anos, o mentor do crime, morador do Bairro Aparecidinho e o outro de 27 anos, do Aparecidinho 2, ambos conhecidos.No momento da abordagem, resistiram à prisão sendo necessário o uso seletivo de força para que fossem contidos.

O revólver não foi localizado. Eles se deslocaram até Joaquim Távora e Quatiguá para roubarem uma moto.

Vale acrescentar ainda que houve uma tentativa de roubo em Quatiguá, minutos antes, na qual a vítima informava as mesmas características, evidenciando assim o que detido havia mencionado.

Resumo dos resultados:

• 02 indivíduos presos: mentor do crime (32 anos) e seu comparsa (27 anos);

• Demais criminosos envolvidos identificados;

• Motocicleta Honda CG/FAN, de cor preta (roubada) foi recuperada;

• Apreensão simulacro arma de fogo (utilizado no crime) foi apreendido;

• Veículo GM/Classic, prata, usado no crime, foi apreendido.

. 01 touca “ninja” apreendida

. 02 celulares apreendidos

. 250 reais apreendidos