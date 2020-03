PM prende dupla após assalto a farmácia platinense

Ontem à tarde em pleno centro da cidade

Em patrulhamento pela rua Marechal Deodoro as 16h35m desta quinta-feira, dia 20, a ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel) viu dois indivíduos correndo na rua Benedito Lúcio Machado, próximo da farmácia ForteFarma (foto). Eles entraram no veículo GM/Celta de cor vermelha com outro indivíduo que os aguardava saindo em alta velocidade sentido bairro Jardim do Sol

Diante da suspeita de terem cometido algo de ilícito, de imediato a equipe iniciou acompanhamento tático pela rua Benedito Lúcio Machado momento em que ocorreu colisão de ambulância do SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência) com o carro no cruzamento com a rua 19 de Dezembro.

Os três indivíduos se evadiram correndo e invadindo residências próximas, um deles foi preso ao tentar retornar para rua e após realização de buscas nas casas encontrados os comparsas, posteriormente identificados .

O dinheiro subtraído do roubo foi encontrado com o menor (que foi apreendido) na calçada localizado um revólver dispensado por ele, marca Taurus, calibre .38, com seis munições intactas.

No interior do veículo foram encontradas duas buchas de maconha, pesando 1,9 gramas, sacos de moedas etc.

Em consulta, restou comprovado que o Celta era furtado.

Resultados:

01 veículo GM/Celta de cor vermelha, recuperado.

05 homens presos e um adolescente apreendido.

01 revólver, calibre .38, marca Taurus com numeração suprimida apreendido.

06 munições calibre .38, intactas apreendidas.

R$ 867,00 em dinheiro (moedas e notas) recuperados.

02 buchas de maconha apreendidas.