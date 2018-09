Rua de Lazer da Unopar reúne centenas de crianças em Ibaiti

Iniciativa social consolida imagem positiva da instituição

Uma ação de responsabilidade social realizada por acadêmicos e tutores da Unopar Ibaiti marcou a cidade. Centenas de crianças e familiares participaram das atividades promovidas na Avenida Doutora Fernandina do Amaral Gentile e na Praça Júlio Farah. Pipoca, sorvete e algodão doce à vontade, brincadeiras como cama elástica, piscina de bolinhas, contação de histórias, pintura de rosto e em papel, circuito esportivo, jogos de futsal, corrida de saco, dança da cadeira foram algumas das atrações desenvolvidas.

Para Janayna Gaudêncio Bronoski, diretora pedagógica da Unopar Ibaiti, além dos conhecimentos adquiridos com o planejamento e desenvolvimento da ação, foi possível estimular nos acadêmicos o espírito do trabalho voluntário, o que segundo ela é de grande importância para o crescimento e desenvolvimento profissional.

“Atualmente no mercado de trabalho muitas empresas buscam profissionais engajados com as causas sociais, e ficamos orgulhosos em proporcionar esse momento a todos”.

Andréa Dib, diretora administrativa da Unopar Ibaiti e Santo Antônio da Platina esteve presente no evento, e comentou ser muito satisfatório ver a alegria das crianças com as iniciativas desenvolvidas.

Segundo ela, promover a integração entre a universidade e a comunidade é papel da instituição que se preocupa efetivamente com as causas regionais. O polo Unopar Ibaiti já possui 14 anos de existência, e sempre que possível realiza e se envolve em ações sociais.

Foram parceiros do evento a prefeitura de Ibaiti, através da secretaria de Cultura e Esporte e a empresa Tiago Viagens.