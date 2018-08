Ruas iluminadas trazem mais segurança em Ibaiti

Para moradores da Vila Rural da Amorinha

A prefeitura de Ibaiti, através da Secretaria de Obras Viação e Serviços Urbanos prossegue com os serviços de instalação de iluminação pública nos bairros do município.

Na semana passada, as ruas da Vila Rural do Distrito da Amorinha receberam a ligação elétrica. São 12 luminárias com reatores e lâmpadas de vapor de sódio de 70 watts que irão beneficiar cerca de 35 famílias residentes no bairro.A iluminação pública possibilita aos moradores enxergar melhor as vias no período noturno, evitando acidentes, além de possibilitar que as famílias se sintam mais seguras ao andar em ruas bem iluminadas. Tarefas que antes não eram possíveis agora poderão ser realizadas com segurança. Para os jovens que estudam no período noturno, a luz nos postes garante tranquilidade no trajeto para escola.

Atenção aos moradores dos bairros rurais tem sido uma das metas da atual administração municipal. Melhorias em estradas rurais, reformas e construção de pontes, além da instalação de iluminação pública garantem mais estrutura aos bairros e melhora a segurança de toda a comunidade.

No mês de maio, a Secretaria de Obras Viação e Serviços Urbanos também instalou a iluminação pública na Vila Rural do Distrito do Vassoural. Há mais de 15 anos os moradores conviveram com as ruas do bairro na mais completa escuridão antes da chegada da iluminação. A instalação das luminárias beneficiou cerca de 30 famílias.

Também passou por melhorias a iluminação nas ruas da Vila Rural São Roque do Pico. Mais 35 famílias residentes no local foram beneficiadas.

Recentemente foram colocados na Rua Pedro Crispim conhecida por Rua da Cana no Distrito do Campinho, seis postes com rede de baixa tensão e instaladas nove conjuntos de luminárias com lâmpadas de sódio de 70 Watts beneficiando toda a população do Distrito, um dos maiores do Norte Pioneiro.

O trabalho desenvolvido pelo setor responsável pela iluminação pública da Secretaria de Obras Viação e Serviços Urbanos da Prefeitura de Ibaiti passa pela aprovação da Copel com o padrão de normas estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Periodicamente a Secretaria de Obras Viação e Serviços Urbanos inspeciona a iluminação pública dos bairros rurais do município. O setor responsável realiza a instalação de luminárias, colocação de reatores e lâmpadas novas ondem faltam e substitui às queimadas.