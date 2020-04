Rubens ajuda aprovar transferência de R$ 2 bilhões para Santas Casas

Infraestrutura hospitalar é priorizada pelo deputado

O deputado federal Rubens Bueno (Cidadania-PR) ajudou a aprovar o Projeto de Lei 1006/20 que transfere R$ 2 bilhões da União para santas casas e hospitais filantrópicos garantirem, em parceria com o Ministério da Saúde, estados e municípios, o combate à pandemia de Covid-19. A iniciativa, de autoria do senador José Serra (PSDB-SP), será enviada à sanção presidencial.

No encaminhamento do voto, o parlamentar disse que o socorro financeiro vai reforçar a infraestrutura desses hospitais neste momento de avanço do novo coronavírus.

As 2.100 Santas Casas espalhadas pelo país estão na ponta do combate ao tratamento de brasileiros diagnosticados com a Covid-19. Elas atendem mais de 54% da demanda do Sistema Único de Saúde (SUS) ”

Rubens Bueno lembrou ainda que essas instituições seguem endividadas, em virtude da defasagem da tabela dos procedimentos pagos pelo SUS, e sem capacidade de financiar satisfatoriamente as operações, sobretudo com a nova realidade do mercado de insumos de saúde. “Esperamos que agora os recursos cheguem e vamos fiscalizar e cobrar isso de perto”, disse o deputado, que durante os seus mandatos vem destinando milhões de suas emendas parlamentares para as santas casas do Paraná.