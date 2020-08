Rubens Bueno inicia audiências públicas de prestação de contas

ZOOM E Facebook serão as plataformas em Santo Antônio e Cornélio

Em 2020 o deputado federal Rubens Bueno completa 37 anos da sua tradicional prestação de contas. Devido à pandemia do Coronavírus, neste ano, as audiências públicas vão acontecer de forma virtual.

A primeira etapa será nesta quinta-feira, dia seis, via facebook com os municípios da região de Santo Antônio da Platina e a segunda etapa na sexta-feira, dia sete, via o aplicativo ZOOM, com os municípios da região de Cornélio Procópio.

“Em toda a minha vida pública sempre mantive o hábito de dar transparência aos meus atos e a prestação de contas é uma das formas que utilizo para isto. Desta vez, devido o Coronavírus vamos realizar de forma virtual e todos estão convidados. É um direito das pessoas saberem as atitudes que adotamos no mandato para o qual fomos eleitos”, finalizou Rubens Bueno.

Confira os links, data e hora para ter acesso as audiências públicas:

06/08 – Região de Santo Antônio da Platina:

19h – Início da audiência pública de prestação de contas

Link do facebook: www.facebook.com/23rubensbueno

07/08 – Região de Cornélio Procópio:

18h30 – Abertura da sala no ZOOM

19h – Início da audiência pública de prestação de contas

Link da sala do Zoom: https://us02web.zoom.us/j/ 82747950596