Rubens pede a Guedes que melhore atendimento da Caixa

Garantia de serviços durante a pandemia

O deputado federal Rubens Bueno (Cidadania-PR) enviou nesta terça-feira (07) ao ministro da Economia, Paulo Guedes, requerimento sugerindo reforço no quadro de atendimento presencial da Caixa Econômica Federal durante a vigência da emergência de saúde pública decretada em virtude da epidemia do novo coronavírus.

“As agências da Caixa vêm recebendo aumento significativo de demanda justamente como consequência do pagamento de programas sociais e do auxílio emergencial aprovado por iniciativa do Congresso Nacional e sancionado pelo governo federal. As filas estão se estendendo em inúmeras cidades do país, a exemplo de Goioerê, no Paraná, de onde recebemos diversas reclamações”, justifica Rubens Bueno.

O deputado relatou que em Goioerê, por exemplo, foi preciso que o prefeito da cidade, Pedro Coelho, iniciasse, junto com a gerente da Caixa, uma campanha para orientar a população a evitar aglomerações na frente do banco. De acordo com informações da imprensa local, a agência estaria funcionamento com apenas 30% de seu efetivo normal de funcionários.

De acordo com o parlamentar, ao mesmo tempo em que devemos estimular as pessoas a manterem o isolamento social a fim de combater o contágio, é preciso agir para garantir o atendimento de serviços essenciais para as famílias se manterem, o que é o caso do pagamento do auxílio emergencial de até R$ 1.200,00 mensais por família.

“Muitas pessoas, especialmente idosos, necessitam de orientações quanto ao acesso a esses benefícios, bem como vigilância para a manutenção de distância mínima em relação à outra pessoa, conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde. Daí a drástica redução no quantitativo de atendentes da Caixa vem justamente na contramão da necessidade de prover apoio à população durante esta crise”, afirmou Rubens Bueno no pedido enviado ao ministro Paulo Guedes.

Para Rubens Bueno é necessário, sem prejudicar a manutenção do isolamento social, e com as devidas medidas de segurança dos trabalhadores, que a Caixa Econômica Federal reforce o quadro de atendimento presencial do banco durante a vigência da emergência de saúde pública. “Dada a emergência dos fatos, pedimos ao ministro o encaminhamento imediato desta proposta à Presidência da Caixa”, finalizou.