S. Antônio tem 266 confirmados e 247 recuperados; Jacarezinho chega a 216 positivos

De acordo com informação divulgada na tarde desta sexta-feira

A Epidemiologia informou nesta sexta-feira, dia sete, que há 85 casos em investigação em Santo Antônio da Platina, sendo apenas um paciente hospitalizado.

Veja abaixo outros números.

Confirmado um caso da Covid-19 em Jacarezinho nesta sexta-feira, considerado de gravidade moderada, cujo paciente necessitou de internação hospitalar mas já recebeu alta e foi liberado.

Esse exame confirmado foi feito pelo Laboratório Central.

Trinta novas amostras foram colhidas e enviadas para exame. Nove testes foram descartados, sendo que destes, sete foram testes rápidos, e dois por exames do Lacen.

Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, em informe emitido nesta sexta-feira (7), divulgou mais 1.615 infecções pelo novo coronavírus e 45 óbitos pela doença. O Paraná acumula agora 87.915 diagnósticos positivos e 2.244 mil mortes. Há ajustes nos casos confirmados detalhados ao final do texto.

INTERNADOS – Nesta sexta-feira, 1.099 pacientes com diagnóstico confirmado estão internados. Do total, 839 estão em leitos SUS (401 em UTI e 438 em enfermaria) e 260 na rede particular (102 em UTI e 158 em enfermaria).

Há outros 1.013 pacientes internados – 481 em leitos UTI e 532 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão nas redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo vírus Sars-CoV-2.

ÓBITOS – Os 45 pacientes que faleceram, relatados neste informe, estavam internados. São 23 mulheres e 22 homens, com idades entre 18 a 93 anos. Quatro óbitos ocorreram em julho e os outros 41 pacientes faleceram entre os dias 01 e 07 de agosto.