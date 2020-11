Rafa Espíndola, Emerson Loth e Rami Sfredo defendem equipe

A Pro Tork Mult Racing conquistou bons resultados na primeira etapa do Sertões 2020, realizada neste sábado, dia 30, com largada em Mogi Guaçu (SP). O percurso contou com 205 quilômetros de especial, no qual os pilotos levantaram poeira, passando por montanhas, serras, abismos e estradas vicinais em fazendas.

Rafa Espíndola alcançou o melhor resultado para a equipe, com o segundo lugar na Brasil. “Foi bom, mas sei que posso melhorar ainda mais. Por estar muito tempo sem navegar, acabei cometendo alguns erros nesse sentido, preciso me concentrar mais”, explica o catarinense que é o atual campeão da categoria.

O estreante Emerson Loth foi o quinto colocado na Moto 2. “Também senti dificuldade com a planilha, ainda estou em fase de adaptação, aos poucos tudo vai se acertando. Apesar disso, acredito ter sido um bom desempenho, somei pontos importantes”, afirma o paranaense que é tetracampeão brasileiro de enduro de regularidade.

Já Rami Sfredo terminou logo atrás do colega de equipe na Moto 2, com o sexto lugar. “Estou desde o ano passado sem correr um rally, senti um pouco o ritmo, faltou aquela constância, manter uma velocidade segura o tempo todo, sem oscilar tanto. Vamos evoluindo com o passar das etapas”, explicou o gaúcho, atual campeão na Marathon.

Neste momento os atletas se deslocam para a Bolha 1, em Brasília (DF). O domingo será de manutenção para as motos e descanso para os competidores. Na segunda eles partem para a segunda prova, com 353 km de especial em direção a Goiás. Será a parte inicial da Etapa Maratona, sem o auxílio das equipes de apoio.

O Sertões 2020 contempla um percurso total de 4.567 quilômetros, sendo 1.842 de trechos cronometrados. Além de São Paulo, Distrito Federal e Goiás, passará também pelo Tocantins, até a chegada em Barreirinhas, no Maranhão, programada para o dia 7 de novembro.



Confira os resultados:

Moto 2

1 – Bissinho Zavatti – 03:49:18

2 – Tulio Malta – 03:51:08

3 – Bruno Leles – 03:53:18

4 – Luciano Gomes – 03:53:57

5 – Emerson Loth – 03:54:25 (Pro Tork Mult Racing)

6 – Rami Sfredo – 03:55:25 (Pro Tork Mult Racing)

Brasil

1 – Thiago Veloso – 03:55:32

2 – Rafael Espindola – 03:59:38 (Pro Tork Mult Racing)

3 – Rodrigo Sallum – 04:04:20

4 – André Bezerra – 04:06:50

5 – João Paulo Fornazari – 04:07:45

A Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes, é patrocinadora oficial do evento e seus pilotos têm o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.