Sai da cadeia e em 16 dias é preso de novo em Ribeirão do Pinhal

Em operação conjunta entre as Polícias Civil e Militar

Em ação coordenada entre as forças de segurança de Ribeirão do Pinhal, foi preso, na noite de domingo, dia 10, no centro, um homem de 19 anos, suspeito de ter realizado um assalto na cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, no dia 07 de maio deste ano, na Avenida Silveira Pinto, 1378, em Ribeirão do Pinhal, um pedreiro, de 43 anos, trafegava com dois amigos, quando foi abordado pelo criminoso que arrebatou sua carteira contendo cerca de 600 reais e fugiu

A Polícia Civil (PC) instaurou inquérito policial para apurar os fatos. Três pessoas foram ouvidas na Delegacia. Ao final, de acordo com a PC, foi possível chegar ao nome do autor. O elemento deixou a prisão dia 24 de abril, após ser benefícios concedidos durante a execução da pena. Ele tinha passagens por diversos furtos com arrombamentos (sem emprego de violência contra pessoa).

Diante da novo crime, a PC concluiu as investigações e solicitou à Justiça a expedição de mandado de prisão preventiva que foi acolhido.

A Polícia Militar (PM) recebeu a ordem de prisão e, durante patrulhamento, deu cumprimento ao mandado, quando o marginal caminhava pela via pública. Não houve resistência.

O criminoso está no Setor de Carceragem anexo à Delegacia de Polícia da cidade.

Se condenado, a pena pode chegar à 10 anos de prisão, sendo considerado reincidente.