Sai lista de aprovados do Hospital Regional do Norte Pioneiro

Está publicado o Edital de Convocação para Comprovação de Títulos e Contratação do Processo Seletivo Simplificado 001/2019 para o Hospital Regional do Norte Pioneiro (foto), de Santo Antônio da Platina.Os candidatos relacionados devem comparecer no Hospital Regional nesta quinta-feira, dia 12, das nove às 11 horas e das 14 às 16 horas, munidos dos documentos relacionados no edital e que comprovem os títulos e demais informações declaradas pelo candidato na inscrição.O edital pode ser conferido no site da FUNEAS ( www.funeas.pr.gov.br