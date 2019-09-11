Sai lista de aprovados do Hospital Regional do Norte Pioneiro
Documentos devem ser entregues nesta quinta-feira
Os candidatos relacionados devem comparecer no Hospital Regional nesta quinta-feira, dia 12, das nove às 11 horas e das 14 às 16 horas, munidos dos documentos relacionados no edital e que comprovem os títulos e demais informações declaradas pelo candidato na inscrição.
O edital pode ser conferido no site da FUNEAS (www.funeas.pr.gov.br)
Função: ASSISTENTE DE FARMÁCIA
-FLAVIA CAVAZZANI DE MORAIS
-POLYANE OLIVEIRA NITA
-ANA CARLA DE OLIVEIRA GARBELINI
-MARIA ANGELICA DA CRUZ
Função: ASSISTENTE SOCIAL
-ADRIANA LEVINSKI HAMANN
-CAROLINY DE SOUZA DO NASCIMENTO CARDOSO
Função: ENFERMEIRO
-LUCIANA APARECIDA DE MORAES
-FLAVIA FRANCISCO VELLOSO
-SILVIA NEVES DOS SANTOS
-MARIA CRISTINA SILVEIRA RODRIGUES
-RAFAELA DE PAULO LIMA
-MOISES FERNANDO CEZAR
-SIDNEIA APARECIDA GARDINA FREGNI
-ADRIELE RIBEIRO DE GOES
-BRUNO LOMBA HENRIQUE
-ROSANGELA GONCALVES
-LOURDES ROSA RIBEIRO CAETANO
Função: FARMACÊUTICO
-DAIANY B GATTI
-MARIANA CARDOSO DA SILVA
-CAMILA APARECIDA BELLEZA SCATENA
-VALQUIRIA DOS SANTOS BERTOLINI
Função: FISIOTERAPEUTA
-WILLIAN JOSE FARIA
-CLAUDIA SIMONE MATURANA
-MAHARA DAIAN GARCIA LEMES PROENA
-LILIAN SIMONE MARTINS BOSCHETTI
-JEISON SOARES DE SOUZA
Função: FONOAUDIÓLOGO
-ANA MARIA DE FREITAS CALHEIRO TANKO
Função: MOTORISTA
-GILVANE DO ROCIL PEREIRA
Função: NUTRICIONISTA
-IZABELA ALENCAR NOGUEIRA
-KARINA EMANUELA CREPALDI JACOMINI
Função: PSICÓLOGO
-GUILHERME LOMBA VIEIRA
Função: TÉCNICO ADMINISTRATIVO
-APARECIDA DE FATIMA IZAK
-JOSE ANTONIO DA SILVA
-NELMA REGINA BERTOLINI SUCKOW
-LILIANE DOS SANTOS PAIM
-ADRIANA YMAI ROSENDO DINIZ
-KAROLINE DE ALMEIDA SILVA
Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM
-ANA CLAUDIA LIMA
-JOSINEI PIRES BUENO VIEIRA
-PAULA REGINA CAVALCANTE FERIATO
-SILVIA ANDREIA PIASSA GUIMARAES PINTO
-JOSE CARLOS DE SOUZA FILHO
-KELLY JESUS DA SILVA BARBOZA
-EDNA APARECIDA DE JESUS MARTINS
-MARLENE MENEGONI
-VALDETE SANCHES DO NASCIMENTO
-NADMA POLLONIO SPITZER
-ALCIDINA DE FATIMA ALMEIDA
-KELLY CRISTINA DE MORAES PINHEIRO
-LEONICE PEREIRA DE SOUZA
-FRANCIELA CRISTINA DE MORAES
-EDER FERRAZ ASSI
-INACIA CARVALHO FERREIRA
-MARIA CRISTINA ROSA
-JULIANA NEIA LUIZ
-MARISA BENEDITA GOMES DOS SANTOS
-PATRICIA APARECIDA CORSINI OLIVEIRA
-EDNA APARECIDA DA COSTA
-NANCI BARBARESCO IGLECIAS
-TACIANA ALVES DOS SANTOS SILVA
-EDER RIBEIRO DA SILVA
-VANDERLI MARTINS VERONEZE DE BARROS
-ROSANA CRISTINA RODRIGUES DE ARAUJO
-JOSIANE FELIX CORREIA
-CLAUDIMARA FATIMA DE OLIVEIRA TORRES
-ELISANGELA DA LUZ GONCALVES
-MARIO DA SILVA QUEIROZ
-PRISCILA MARQUES DE SOUSA
-PATRICIA BATISTA FIDELIS
-PATRICIA NUNES DA SILVA BARBOSA
Função: TÉCNICO DE RADIOLOGIA
-CRISTIANE APARECIDA RIBEIRO
Segue o link para o edital: http://www.funeas.pr.gov.br/arquivos/File/EDITAIS_DIA_02.09/0092019CONVOCACAOHRNP.pdf
Comentários