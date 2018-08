Sai portaria e novo delegado platinense tem seis dias para assumir

Ele reside em Curitiba

Naylor Gustavo Robert de Lima, delegado geral do Departamento da Polícia Civil da secretaria estadual de Segurança Pública e Administração Penitenciária assinou a Portaria Nº 1082-DPC designando o novo Delegado Chefe da 38ª Delegacia Regional de Santo Antônio da Platina. Como foi publicada no diário eletrônico da instituição com data de dois de agosto e o prazo para assumir são oito dias, implica afirmar que Rafael Pereira Gabardo Guimarães (fotos) seguramente assumirá na semana que vem até sexta-feira.

Ele, que não teve lotação anterior, substituirá Tristão Antônio Borborema de Carvalho, já transferido para Ribeirão do Pinhal.

Guimarães é jovem, solteiro, formado pela Faculdade de Direito de Curitiba e torce pelo Atlético Paranaense.

Veja a Portaria aqui: http://www.dpi.policiacivil.pr.gov.br/arquivos/File/PORTARIAS_2018/1082_2018.pdf