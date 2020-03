Saiba como buscar serviços do MP neste período de pandemia

Fique em casa, não se arrisque

O Ministério Público do Paraná tem adotado medidas para impedir a propagação do coronavírus, dentre elas, evitar a circulação de pessoas. Por isso, adotou o regime de trabalho a distância e orienta a população para que, no período de pandemia, procure nossos serviços por meio de telefone e e-mail.

Por isso, o MP está disponibilizando números de telefones para todas as cidades do Paraná, bem como do Norte Pioneiro, por exemplo Cambará, Ibaiti e Santo Antônio da Platina :

Cambará: 43) 35321683, (43) 991215868;

43) 35321683, (43) 991215868; Ibaiti: (43) 3546-3500, (43) 3546-4412, (43) 99621-1354, (43) 99118-9408, (43) 99191-6727, (43) 99621-1354, (43) 99118-9408;

(43) 3546-3500, (43) 3546-4412, (43) 99621-1354, (43) 99118-9408, (43) 99191-6727, (43) 99621-1354, (43) 99118-9408; Santo Antônio da Platina: (43) 35344017, (43) 3534-3818, (43) 3534-2754, (43) 3534-2754.

Veja o site e tenha acesso às informações (Centrais de atendimento, Formulário de Atendimento e Ouvidoria) e aos números das outras cidades:

Clique aqui e confira:

http://www.mppr.mp.br/2020/03/22436,10/Saiba-como-buscar-os-servicos-do-MPPR-nesse-periodo-de-pandemia.html.