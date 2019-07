Saiba como é a cirurgia de correção do nariz (vídeo)

Existem pacientes que atingem o resultado definitivo um pouco antes, bem como outros que raramente ultrapassam este período. A persistência ou não do edema transitório por um período mais longo que o normal, geralmente não interfere no resultado final.

Não. Várias fases são características do pós-operatório do nariz. Logo após a retirada da imobilização nasal, em torno do 7º dia, apesar de corrigidos vários defeitos estéticos do nariz original, haverá um edema (inchaço) que vai diminuindo com o passar dos dias e que tende a desaparecer totalmente em torno do 8 à 12 meses.

(endonasal), que praticamente não deixa cicatrizes aparentes,isto porque as incisões (cortes) são feitas “dentro do nariz” ou nos sulcos, consequentemente, deixam vestígios inaparentes. A outra técnica é conhecida como ”aberta” (exorrino), sendo realizado uma incisão na região columelar do nariz com exposisão de todas as estruturas internas do mesmo,o que facilita a visualização das áreas a serem tratadas

Como ficará minha respiração após a cirurgia?

A Rinoplastia visa, também, melhorar as condições respiratórias do paciente, quando estas condições são precárias no nariz original.

Apesar de haver alguma dificuldade no pós-operatório mediato (algumas semanas), isto se deve ao fato do “edema” também existir na parte interna do nariz, assim como o movimento da “válvula respiratória” ficar prejudicado nesse período, por alteração da elasticidade das asas nasais.

Com o decorrer do tempo tende a normalizar-se. Problemas respiratórios geralmente são ligados ao septo que, em muitos casos, é corrigido no mesmo tempo cirúrgico.

Por quanto tempo persiste o resultado obtido?

O resultado de uma rinoplastia é praticamente definitivo. Apenas deve-se ressaltar que após a 5ª década de vida, qualquer nariz começa a apresentar alterações morfológicas, devido à transformação da qualidade da pele que o reveste.

Quais são as complicações dessa cirurgia?

Raramente a rinoplastia determina sérias complicações. Entretanto, sendo um procedimento cirúrgico, ocasionalmente poderão ocorrer imprevistos na evolução. Felizmente, esses eventuais imprevistos são passíveis de correções posteriores, mediante “retoques”, permitindo-nos obter o resultado almejado.

Os possíveis “imprevistos” não devem ser confundidos com as formas intermediárias pelas quais passa o nariz no pós-operatório mediato, até que atinja sua forma definitiva,por volta do 8 ao 12 mês do procedimento. Quaisquer dúvidas a respeito de uma possível complicação pós-operatória serão esclarecidas pela nossa equipe, que se antecipará a informá-lo a respeito disto, sem qualquer constrangimento.

Qual o tipo de anestesia que se utiliza para a operação?

A anestesia geral é utilizada na maioria dos casos. Em situações muito favoráveis poderá ser utilizada anestesia local associada a uma leve sedação.

Quanto tempo demora o ato cirúrgico?

Geralmente, de duas a três horas. Raramente, em casos mais complexos, esse tempo é ultrapassado.

Qual o tempo de internação?

Em geral de 12 a 24 horas.

São utilizados curativos? Quantos?

Poderá ser usado um tampão nasal, feito com gazes embebidas em pomada, com o objetivo de evitar aderências internas, o qual é retirada no 1º ou 2º dia de pós-operatório.

Após terminar a cirurgia, o nariz é mantido imobilizado com aquaplast (uma espécie de placa) ou gesso, que o recobre totalmente. Essa imobilização permanece por cerca de 7 dias, período após o qual é retirado no consultório, e substituído por uma nova camada de fita micropore para maximizar a forma nasal almejada, o qual será retirado no 15º dia de pós-operatório.

Há dor no pós-operatório de rinoplastia?

Geralmente não. A cirurgia estética do nariz apresenta pós-operatório indolor. Quando ocorrer uma eventual dor, esta será facilmente combatida com analgésicos, que lhe serão receitados como preventivos.Eventualmente, pode ocorrer hematomas ao redor do nariz,que desapareceram com o tempo.

Há perigo nesta operação?

Raramente uma cirurgia de rinoplastia determina sérias complicações. Isto se deve ao fato de se preparar convenientemente cada paciente para o ato operatório.

Em que posição deverei dormir nos primeiros dias?

Sempre com a cabeça discretamente elevada do leito (travesseiro). Manter-se com a face voltada para cima (nunca lateralmente).

Quando poderei tomar sol?

Geralmente após o 15º dia de pós-operatório, não existe qualquer inconveniente em se expor ao eventual sol da rua,entretanto, para exposições longas (praias, banhos de sol), aconselha-se aguardar um período mínimo de 30 dias.

Lembre-se, enquanto houver equimoses(manchas roxas) na pele, o sol deve ser evitado ao máximo, sob pena das mesmas transformarem-se em manchas definitivas.