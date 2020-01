Saiba como entrar agora na Unopar pelo ProUni

Saiba como se inscrever:

São duas edições do ProUni que acontecem anualmente: uma, no primeiro semestre e outra no segundo semestre, de acordo com os períodos letivos das instituições de ensino.A próxima edição prevista é a 2020.1, que terá o seu edital lançado no começo do ano no site do ProUni. Seguindo o exemplo dos anos anteriores, o período de início das inscrições será de 28 à 31 de Janeiro no site do Prouni ( http://prouniportal.mec.gov.br/ ) com divulgação do resultado da primeira chamada em 04 de Fevereiro.A inscrição no ProUni é gratuita. Basta se inscrever no site com seu número e senha de acesso do Enem, preencher os seus dados cadastrais e escolher duas opções de cursos de interesse.