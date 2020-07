Saiba (quase) tudo sobre corrupção, prisões e gravação telefônica na Sanepar do Norte Pioneiro

Servidores da companhias e empresários fraudaram licitações

Exclusivo: Num hercúleo esforço de reportagem entre os dias 21 a 25 de julho( terça-feira a sábado) , o npdiario teve acesso ao Procedimento Investigatório Criminal e aos Autos de Medida Cautelar de Quebra de Sigilo Telefônico em face dos elementos robustos que indicam peculato, corrupção passiva e fraude à licitações, com superfaturamento no valor de obras públicas na manutenção das redes de água e esgoto da região dos Campos Gerais e no Norte Pioneiro, em Cornélio Procópio e Santo Antônio da Platina (Fotos: sede da Regional da companhia, no centro platinense).

A ação corre em Sigilo, por isso não são publicados detalhes como nomes dos envolvidos. Nas conversas interceptadas foram mencionados os acordos criminosos entre gerentes e diretores da Sanepar e das terceirizadas.

Na gerência interina da Sanepar platinense está Aline Tramontim Vale Bertolini, que foi procurada pessoalmente, porém disse desconhecer os casos e, mesmo que tivesse informes, não poderia se manifestar por imposição da empresa.

São 185 funcionários na Regional SAP abrangendo 34 localidades, entre municípios e distritos, incluindo a cidade-sede, Jacarezinho, Cambará, Wenceslau Braz, Ibaiti e Siqueira Campos, entre outras.

Quinze pessoas foram presas na segunda-feira (20) , incluindo quatro pessoas de Santo Antônio da Platina numa operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), que investiga fraudes em licitações e pagamentos por serviços que não foram prestados envolvendo a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar).

A operação, batizada de “Ductos”, cumpriu 15 mandados de prisão temporária e 50 ordens de busca e apreensão emitidas pela 1ª Vara Criminal de Ponta Grossa.Os mandados foram cumpridos em Ponta Grossa, Telêmaco Borba, Cornélio Procópio, Santo Antônio da Platina e Curitiba.

As buscas aconteceram em 37 casas de investigados e 13 empresas. Segundo o Gaeco, houve mandados de busca em sedes da Sanepar. Ao todo, segundo o MP-PR, a operação também inclui o bloqueio de bens de 22 pessoas e empresas. O órgão não informou no release distribuído aos meios de comunicação quantos dos alvos são funcionários da companhia e quantos são empresários.

Propinas – As investigações começaram em 2018 e apontam que houve benefício ilegal a empresas, mediante o pagamento de propina a servidores da Sanepar. Uma das empresas investigadas é apontada pelo MP como a principal beneficiada pelo esquema. Segundo o Ministério Público, essa firma organizava o pagamento de propinas aos servidores.

“Esses pagamentos aconteciam de várias formas. Havia o pagamento de festas a esses servidores, eles também recebiam uma espécie de vale de uma das empresas”, afirmou a promotora que assina a peça jurídica, Fernanda Basso Silvério.

As investigações apontam que servidores faziam medições falsas e não fiscalizavam o cumprimento de contratos de empresas contratadas pela companhia. Os promotores suspeitam que empresas organizavam entre si o resultado de processos licitatórios, a partir do acesso a informações internas da Sanepar.

A Assessoria de Imprensa da Sanepar/Norte, a pedido do npdiario, divulgou o seguinte esclarecimento no início da semana:

“A diretoria da Sanepar está acompanhando o trabalho do GAECO na operação Ductos, que teve início há dois anos. A empresa está disponibilizando todas as informações e franqueando o acesso a todas às suas unidades, bem como a documentos e equipamentos em todas as áreas.

A Sanepar aguarda o resultado das investigações para proceder também as medidas administrativas cabíveis.

A diretoria da empresa reafirma o compromisso com medidas de probidade e reitera apoio irrestrito a esta investigação e se coloca como parte interessada.

Todos os funcionários envolvidos na operação do GAECO estão sendo afastados e, internamente, a Companhia também está tomando todas as providências para apurar os fatos e possíveis condutas de empregados e fornecedores”.

Neste final de semana, a mesma assessoria foi novamente procurada e declarou desconhecer mais detalhes.

A investigação teve início no Núcleo Regional do GAECO de Curitiba, local em que foi entregue anonimamente relatório encadernado com indicações de irregularidades praticadas na execução de contrato firmado entre a empresa uma determinada firma e a Sanepar.

Assim, um(a) informante anônimo “abasteceu” as autoridades com os desvios. O superfaturamento de serviços e as cobranças/recebimentos foram precipuamente por serviços não feitos e na prestação de serviços de melhorias operacionais de esgoto e água.

A reportagem procurou os acusados do Norte Pioneiro que estão presos em Ponta Grossa e Londrina, mas não houve retorno. Não foram obtidos os nomes dos advogados.

Há informes que não puderam ser confirmados indicando que dois dos quatro encarcerados teriam sido soltos, um dos quais pela idade (66 anos).