O benefício para a população era pedido há muitos anos

O prefeito em exercício Chico da Aramon, o diretor-executivo da G2, empresa que venceu a concorrência para administrar o estacionamento no centro platinense, o secretário municipal de Planejamento, coronel Airto Diniz e o diretor do Departamento Municipal de Trânsito, Bruno Chagas, fizeram visita de cortesia ao npdiario.

O Sistema de Estacionamento Rotativo Pago será iniciado nesta segunda-feira, dia 14, no centro platinense, nas ruas Marechal Deodoro e Rui Barbosa, na avenida Oliveira Motta e as transversais entre elas.

De acordo com o diretor do Departamento Municipal de Trânsito, Bruno Chagas, são 1.800 vagas,225 placas de sinalização e 40 monitores trabalhando. A municipalização com a consequente licitação previu que 41.27% do que for arrecado serão destinados aos cofres públicos.

A empresa que venceu a concorrência foi a G2, de Cornélio Procópio.

Ficou estabelecido que o estacionamento regularizado será da rua D.Pedro II até a rua Arthur Franco ( ao lado da antiga praça São Benedito), sendo que a rua Joaquim Ribeiro Mendes, a que fica na frente do Hospital Nossa Senhora da Saúde, não terá cobrança.

O horário de funcionamento será de segunda a sexta-feira das oito às 18 horas e aos sábados das oito ao meio-dia, sendo o valor mínimo de utilização R$ 2,00 para uma hora de estacionamento (podendo parar em mais de um lugar dentro do período pago).

Idosos e deficientes também deverão fazer pagamento para uso de vagas especiais reservados a elas com tempo máximo de três horas.

Motocicletas serão isentas de cobrança desde que utilizem apenas o espaço reservado a elas (demarcados pela sinalizações vertical e horizontal) pelo período máximo de três horas. Após esse período, estarão sujeitas a penalidades.

Carga e descarga terão isenção de tarifa quando respeitado o limite de 30 minutos para realizar os trabalhos. Ultrapassando esse limite de isenção, será necessário o pagamento equivalente ao período de uma hora.

A aquisição de créditos poderá ser realizada de quatro formas diferentes: através do aplicativo “Pare Fácil”, através do parquímetro, no comércio credenciado ou pelos orientadores.

O aplicativo está disponível nas versões Android e IOS para agilizar o tempo de cobrança, bastando fazer o cadastro. Lembrando que o valor mínimo de compra no aplicativo será de R$ 20,00.

A fiscalização será realizada pelo sistema eletrônico, onde será informada a placa do veículo a ser consultado. Caso o carro esteja estacionado de forma irregular, ele receberá uma “tarifa de pós uso” no valor de R$ 20, que poderá ser paga pelo aplicativo, aos orientadores ou no escritório do “Pare Fácil” no prazo de até cinco dias.

Caso não seja efetuado o pagamento, ocorrerá a inclusão do CPF (Cadastro de Pessoa Física) do proprietário do veículo nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/Serasa).

Além disso, estará sujeito às penalidades previstas no Art.181 do Código de Trânsito Brasileiro, que corresponde a multa de trânsito no valor de R$ 195,23 e perda de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), por estacionar em desacordo com as normas do estacionamento vigente.

Nos primeiros dias, haverá intensa orientação aos motoristas até que a maioria se acostume.

Uma Central de Atendimento poderá tirar as dúvidas: (43) 98851-7912 ou atendimento@parefacil.net.br