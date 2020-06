Salas do Empreendedor do NP reconhecidas por qualidade no atendimento

Andirá, Cambará, Bandeirantes, Ibaiti, Jacarezinho, J. Távora e Wenceslau

O Sebrae concedeu o Selo de Referência em Atendimento a 142 Salas do Empreendedor durante evento digital We2020, encerrado neste final de semana. O Selo é o reconhecimento pela qualidade e desempenho no atendimento aos empreendedores e seu impacto na promoção da sustentabilidade e competitividade dos pequenos negócios. Ao todo, 82 Salas conquistaram o Selo Ouro, 47 ficaram com o Prata e 13 levaram o Bronze.

O Paraná conta com 165 Salas do Empreendedor, que são um dos canais de atendimento, integram a rede presencial de serviços do Sebrae/PR e funcionam em espaços cedidos por prefeituras.

Para o diretor de Operações do Sebrae/PR, Julio Cézar Agostini, as Salas do Empreendedor têm um papel fundamental na estrutura de atendimento da instituição. “Com a dedicação dos agentes, o apoio de prefeituras e parceiros, estabelecemos uma rede que leva capacitações e estimula a formalização de novos negócios. As Salas abrem as portas para o empreendedorismo e fomentam a economia em nível municipal”, analisa.

O prêmio Reconhecimento Referência em Atendimento Salas do Empreendedor 2019/2020 tem como critérios: atendimento, gestão e soluções para clientes. Os parceiros são avaliados de acordo com a nota dada pelos clientes atendidos, estrutura física, cliente oculto, soluções diversificadas, resultados de atendimento, capacitação da equipe, comunidades digitais e planejamento.

As Salas do Empreendedor permitem que possamos apoiar os empreendedores com orientações e conteúdo de gestão empresarial. Reconhecer a equipe de atendimento destes espaços é valorizar os esforços e dedicação de todos”

Para a coordenadora estadual das Salas do Empreendedor e consultora do Sebrae/PR, Carla Selva, a iniciativa representa que os parceiros das Salas estão comprometidos com a qualidade no atendimento e alinhados com o Sebrae para transformar positivamente a vida dos pequenos empresários.

“As Salas do Empreendedor permitem que possamos apoiar os empreendedores com orientações e conteúdo de gestão empresarial. Reconhecer a equipe de atendimento destes espaços é valorizar os esforços e dedicação de todos”, comenta a consultora.

De acordo com Sebrae/PR, no canal foram 101.562 atendimentos para empresas e 22.252 atendimentos para pessoas físicas, em 2019. No comparativo com 2018, isso representa um aumento de 36% e 44% respectivamente, totalizando 123.814 atendimentos. No quesito satisfação com os serviços, o índice geral foi de 9,54.

Diferente de anos anteriores, a premiação de 2019/2020 ocorreu de forma 100% digital. Além disso, durante cinco dias foram disponibilizados conteúdos e capacitações de forma online, no We2020.

A premiação também precisou ser adaptada ao momento. Os participantes receberam uma caixa lacrada, contendo a modalidade do reconhecimento, que só poderia ser aberta durante o evento ao vivo. A comprovação de integridade do material se deu por meio de fotos.

A diretora do departamento municipal da Indústria, Comércio e Inovação de Cambará e responsável pela Sala do Empreendedor do município, Angélica Cristina Cordeiro Moreira (foto), diz que a equipe se esforça para manter os padrões de excelência no atendimento orientados pelo órgão, como cordialidade e foco na expectativa dos clientes. A Sala está entre as 11, do norte do estado, que foram reconhecidas com o Selo Ouro. Para Angélica, o resultado é reflexo da qualidade do trabalho oferecido aos MEI.

“A procura dos empreendedores pelos nossos serviços cresceu bastante em 2019. Os empresários confiam no nosso trabalho”, comemora. No ano passado, a Sala do Empreendedor de Cambará realizou 13.874 atendimentos. O município tem 1,4 mil microempreendedores individuais, segundo o Portal do Empreendedor.

Um dos diferenciais da Sala, segundo Angélica, é oferecer um espaço reservado para os empresários que buscam informações sobre crédito. “Eles podem agendar horário. Não tem filas e a privacidade é respeitada”, conta. E a demanda por crédito tem aumentado no município durante a pandemia. “Só neste ano já recebemos mais de R$ 2 milhões em pedidos de crédito”, aponta.

Além de Cambará, no território da Regional Norte do Sebrae/PR, foram Ouro: Andirá, Bandeirantes, Ibaiti, Ibiporã, Jacarezinho, Jandaia do Sul, Jardim Alegre, Joaquim Távora, São João do Ivaí e Wenceslau Braz.

No link, é possível acessar a lista com todas as salas e suas premiações.