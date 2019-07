Sandro Alex anuncia milhões de reais para Norte Pioneiro

Durante reunião da Amunorpi

O secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex (fotos) anunciou, na noite desta quinta-feira, dia quatro, que, por determinação do governador Carlos Massa Ratinho Junior, sua Pasta investirá o mais expressivo valor financeiro de todas as regiões no Norte Pioneiro. Foi intensamente aplaudido pelos presentes na reunião da Amunorpi (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro), em Ribeirão Claro.

Depois, em entrevista exclusiva ao npdiario, detalhou que há estudos apontando o NP como extremamente carente em infraestrutura e que, em breve – antecipou – o governador vai anunciar R$ 300 milhões em obras no Paraná, sendo uma parte significativa para a região.

Sandro Alex é deputado federal e deve ampliar o número de votos na próxima eleição para o Congresso, pois tem tido uma atuação bastante importante e sempre atencioso com as demandas regionais.

Presentes também os secretários de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, João Carlos Ortega, e da Saúde, Beto Preto, assim como os deputados estaduais Cobra Repórter, Alexandre Curi, Mauro Moraes, o comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar, José Luiz Oliveira, Juarez Leal Daio, representante do governador pela Casa Civil, e vários prefeitos.