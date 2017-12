Saneamento básico de Ibaiti terá R$ 30 milhões

Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário e execução de 48.400 metros de rede coletora

O prefeito de Ibaiti Dr. Antonely de Carvalho assinou na manhã desta quinta-feira (21), em Curitiba um contrato com a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) para investimentos de 30 milhões de reais em saneamento para o município de Ibaiti.

O evento aconteceu no Palácio Iguaçu e contou com a presença do ministro das Cidades, Alexandre Baldy, o governador do Paraná, Beto Richa, o presidente da Caixa econômica Federal, Gilberto Occhi e o presidente da Sanepar, Mounir Chaowiche.

A Sanepar, com recursos da CEF e da própria empresa vai investir em obras que envolvem a ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES, execução de 48.400 m de rede coletora e 4.250 m de interceptores e coletores tronco, implantação de 3.020 ligações prediais, duas estações elevatórias de esgoto com 2.700 m de linha de recalque, construção de estação de tratamento de esgoto – ETE com capacidade de 40 l/s e desativação da ETE existente no Bairro Bom Pastor, emissário de lançamento no rio Água Grande com 1.250 m, itens especiais, projetos e trabalho social.

A ampliação e a implantação da nova rede coletora de esgoto e a nova estação de tratamento aumentarão a porcentagem de atendimento de esgoto na cidade, além de refletir em melhorias para a saúde dos moradores e para o meio ambiente.

“Estamos tratando da saúde essencial para a nossa gente. A construção da nova e maior estação de tratamento de esgoto foi uma luta da nossa administração durante todo o ano e era um projeto de governo na nossa campanha”, disse o prefeito Dr. Antonely.

Os 30 milhões de reais em obras de saneamento foram liberados em Brasília após um trabalho incansável do prefeito Dr. Antonely com apoio da bancada federal do Paraná na Câmara dos Deputados e deputados estaduais, que foi fundamental para que os novos investimentos fossem viabilizados para Ibaiti.

“É uma importante obra para nosso município que trará melhorias na saúde da nossa população, pois existem estudos que mostram que a cada um real gasto com saneamento básico teremos economia em gastos de quatro reais com saúde. Isso mostra claramente que melhorando o saneamento básico melhoramos diretamente a saúde da nossa população”, concluiu.