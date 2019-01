Sanepar busca avanços com nova diretoria

Objetivo é melhor atender a população

O governador Carlos Massa Ratinho Junior afirmou nesta quarta-feira, dia 23, na solenidade de comemoração pelos 56 anos da Sanepar e de posse da nova diretoria, que a missão da empresa é avançar em oferta de água e sistema de esgoto, chegando a localidades que ainda não contam com estes serviços.

“Nesses 56 anos, a Sanepar e seus colaboradores fizeram muito pelo Estado. A empresa tem uma importância muito grande para o desenvolvimento do Paraná. Nosso compromisso agora é avançar ainda mais e fazer com que a Companhia fique cada vez mais próxima das pessoas, em especial das que mais precisam ter água de qualidade e esgoto tratado”, afirmou Ratinho Junior. “Essa é a nossa missão, avançar e atender o máximo de pessoas”, ressaltou.

Tomaram posse o novo diretor-presidente, Cláudio Stabile, e os diretores Joel de Jesus Macedo (Investimento), Priscila Marchini Brunetta (Administrativo), Andrei de Oliveira Rech (Jurídica) e Paulo Alberto Dedavid (Operações). “Nomeamos uma diretoria extremamente técnica e acabamos com as indicações políticas da Sanepar. E isso já deu resultado, com recorde na bolsa de valores de São Paulo”, disse o governador.

A Sanepar destacou Ratinho Junior, tem aprovado na Caixa Econômica Federal R$ 2,5 bilhões para investimentos em 136 projetos. “A nova diretoria tem a missão e a responsabilidade de preparar todos esses projetos para que a gente possa fazer as obras necessárias”, disse ele.

“Vamos ter que modernizar algumas regiões e cidades, ampliar a capacidade de tratamento da água. Mas, em especial, nosso objetivo é ampliar a rede de esgoto. Não dá para existir ainda regiões no Estado onde crianças têm que brincar com esgoto”, afirmou. Hoje, a Sanepar está presente em 345 municípios paranaenses.

Com um dos melhores indicadores do País, a Sanepar atende hoje 74% da população paranaense com coleta e tratamento de esgoto. Em seu discurso de posse, o diretor-presidente Cláudio Stabile destacou que a missão do poder público é trabalhar para transformar a vida das pessoas, principalmente das que mais precisam. “Nas funções que exerci, sempre atuei com firmeza, sem perder o foco nas pessoas. Esta será a prioridade da Sanepar”, disse.

Nosso objetivo principal é ampliar a rede de esgoto, não dá para existir ainda regiões no Estado onde crianças têm que brincar com esgoto”

Segundo o governador, outra área a ser trabalhada com ênfase é a de resíduos sólidos. “Vamos atuar muito para a Sanepar poder colaborar e acabar com os lixões. O Paraná ainda tem 40% de cidades com lixões a céu aberto. A companhia vai colaborar para fazer do Estado o primeiro do Brasil a ser livre de lixão a céu aberto.”

O governador reafirmou a estratégia de sua gestão, de reduzir gastos públicos e ampliar a capacidade de investimento do Estado. “Isso significa tomar atitudes difíceis, como cortar mordomias, reduzir o número de secretarias, fazer com que possamos mais com menos, rever contratos e fazer auditoria na folha de pagamento. O dinheiro público deve ser racionalizado e tratado com respeito”, afirmou.

Na solenidade, que contou com a apresentação do Coral Sanepar, a colaboradora mais antiga da empresa em atividade, Sandra Maria dos Santos Bem, com 44 anos de serviço, foi homenageada como representante dos empregados. “Este dia 23 também é o nosso dia, dos empregados, de cada um que faz parte deste time. Cada um, dentro de sua função, contribui para os resultados. Hoje é dia de celebrar”, disse Sandra.

Participaram da solenidade o vice-governador Darci Piana; o chefe da Casa Civil, Guto Silva; o secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano, João Carlos Ortega; o presidente da Copel, Daniel Pimentel Slaviero; o chefe do gabinete militar da Governadoria, major Welby Pereira Sales; o controlador-geral do Estado, Raul Siqueira; o diretor-presidente do BRDE, Wilson Bley; o presidente da Cohapar, Jorge Lange; o diretor regional da Caixa Econômica Federal, Elcio de Lara; o líder do governo na Assembleia, deputado estadual Hussein Bakri; o vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel; o deputado federal Luizão Goulart; os deputados estaduais Michele Caputo Neto, Tiago Amaral, Rubens Recalcatti, Marcel Micheletto, Elio Rusch, Wilmar Reichembach, soldado Adriano José, Paulo Roberto da Costa (Galo), Emerson Bacil e Nelson Justus; o vereador Felipe Braga Côrtes, a presidente do Conselho de Administração da Sanepar, Márcia Carla Pereira Ribeiro; prefeitos, deputados, gerentes e funcionários da Sanepar.