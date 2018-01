Sanepar faz maior investimento da história do Norte Pioneiro

Recursos ultrapassam os R$ 120 milhões

O presidente da Sanepar, Mounir Chaowiche, esteve nesta quinta-feira (25) no Norte Pioneiro onde inaugurou obras e anunciou novos investimentos para a região. Entre obras recém-concluídas, em andamento e que estão para começar, os recursos ultrapassam os R$ 120 milhões.

Acompanhado do deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli, do gerente geral da Sanepar na Região Nordeste, Sérgio Bahls, e do gerente regional em Santo Antônio da Platina, Juarez Wollz, o presidente esteve em São José da Boa Vista, Santana do Itararé, Wenceslau Braz, Siqueira Campos e Carlópolis.

Nesta sexta (26), a visita será a vez de Santo Antônio da Platina, Guapirama, Jacarezinho e Ibaiti.

“São investimentos históricos para a região, que vai alcançar índices de saneamento que irão se destacar não só no Estado como no País”, disse Chaowiche. As obras são de reforço no abastecimento de água em muitas cidades e localidades rurais e de ampliação e implementação de serviços de coleta e tratamento de esgoto. “Mais do que anunciar a aplicação de recursos, esses eventos serão lembrados por promoverem saúde e qualidade de vida, transformando a vida das pessoas”, destacou o presidente.

O deputado Romanelli lembrou que, em muitas inaugurações, o governador Beto Richa tem citado o Papa Francisco ao dizer que saneamento básico é condição para superar injustiça social. “Um dos maiores desafios do país é promover saneamento básico, com água tratada e coleta e tratamento de esgoto, porque o saneamento está intrinsecamente ligado à vida das pessoas”, disse.

SÃO JOSÉ DA BOA VISTA – Mounir Chaowiche inaugurou o novo escritório administrativo e de atendimento ao público de São José da Boa Vista e anunciou investimentos de cerca de R$ 7 milhões na cidade, com a instalação de um reservatório de 20 mil litros de água e a implantação dos serviços de coleta e tratamento de esgoto. O prefeito Sérgio Kroneis afirmou que a cidade se sente grata pelos investimentos da Sanepar e pelo compromisso da empresa com a qualidade de vida da população. “A Sanepar é uma grande parceira por enxergar a necessidade da população e oferecer serviços que asseguram saúde e qualidade de vida, fazendo investimentos que não darão retorno financeiro à Companhia”, ressaltou.

SANTANA DO ITARARÉ – Com investimentos de R$ 1,8 milhão, o presidente da Sanepar anunciou que a Sanepar vai implantar 4,6 km de rede coletora de esgoto, que vão atender mais 305 famílias da cidade. Para o abastecimento público, a Companhia está executando tubulações que vão reforçar a distribuição de água, além de colocar em operação um poço comcapacidade de 20 mil litros/hora. O vice-prefeito Ismair Marques destacou que as obras são esperadas para garantir mais qualidade de vida aos moradores.

WENCESLAU BRAZ – Para reforçar o abastecimento de água na cidade, os recursos são de R$ 3,3 milhões aplicados na implantação de uma nova adutora de 5 km de extensão, de mais 1,5 km de rede de distribuição e de um reservatório de 150 mil litros no bairro Santa Maria. Em parceria com a prefeitura, a Sanepar está instalando um novo sistema de abastecimento na comunidade rural KM 10. Na área de esgotamento sanitário, estão sendo executados 27,5 km de rede coletora, que vão atender 1.328 famílias; e já foram anunciados mais 16,8 km de rede para mais 927 famílias. “Vamos saltar de 28% para 80% de atendimento da população na área de esgotamento no meu mandato. No futuro, quando olhar o legado que terei deixado, vou sentir um grande orgulho por ter feito parte desta história que vai trazer tantas melhorias para a saúde da população”, disse o prefeito Paulo Leonar.

O promotor público de Wenceslau, Joel Carlos Beffa, lembra que em 2013 passou a cobrar da Sanepar o cumprimento das metas de saneamento acordados no contrato com a prefeitura. “A cidade passou um período crítico de abastecimento. Em dias de muito calor e nas festas de final de ano, havia muitas interrupções no abastecimento. E o atendimento com coleta e tratamento de esgoto também era precário”, relata.

Após receber a garantia do presidente Mounir Chaowiche de que os investimentos seriam feitos, o promotor afirma que passou a acompanhar as obras gradativas que estão sendo feitas. “São obras que vão dar segurança no sistema de abastecimento e isso dá uma grande satisfação. Dois fatores interferem no aumento da expectativa de vida da população: o vaso sanitário e a torneira ao lado”, disse.

SIQUEIRA CAMPOS – O evento foi realizado na estação de tratamento de água da cidade, que foi totalmente revitalizada. Na cidade, a Sanepar está investindo R$ 5,5 milhões, com a operacionalização de um poço de 30 mil litros/hora, a instalação de um reservatório de 60 mil litros para o bairro Nações, um de 100 mil litros para atender os moradores do Nascente do Sol e de outro, também de 100 mil litros, no bairro Planalto. Na área de esgotamento sanitário, são 9,9 km de rede, que vão atender 898 famílias.

O vice-prefeito Luiz Henrique Germano afirmou que os investimentos em saneamento valem mais do que obras de asfalto e outras áreas. “É que saneamento significa vida. Temos que agradecer a Sanepar que sempre nos atendeu com muita atenção e isso é muito importante para a nossa cidade.”

CARLÓPOLIS – No evento realizado na Câmara de Vereadores, o presidente Mounir Chaowiche anunciou que a Sanepar irá assumir o sistema de abastecimento do Distrito Nova Brasília do Itararé, que hoje pertence à prefeitura. As 100 famílias moradoras são abastecidas de forma precária. Chaowiche atende assim a uma solicitação do prefeito Hiroshi Kubo que, na cerimônia, entregou ao presidente a solicitação formal para isso. “Assumimos esse compromisso por termos consciência da parceria entre a Sanepar e a prefeitura e também porque a água é condição básica de vida e saúde para a população”, disse.

Em Carlópolis, a Sanepar implantou também o sistema de abastecimento de água do Bairro Fogaça, com um poço e 4 km de rede. Na área de esgotamento sanitário, que já tem índice de 83% de atendimento, a Sanepar acaba de executar mais 2 km de rede coletora e anunciou mais 6,5 km. No total, são 342 famílias que passarão a ser atendidas com o serviço.

SEXTA-FEIRA- Nesta sexta, a agenda começa às 10 horas na reunião da Amunorpi (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro), depois 11h, em Santo Antônio da Platina, inauguração da revitalização da sede e implantação da nova central de relacionamento na cidade e o anúncio de novos investimentos.

Às 14h, em Jacarezinho, será inaugurada obra de revitalização da estação de tratamento de água e anunciada extensão da rede coletora de esgoto.

Às 16h, em Guapirama, será inaugurado o sistema de esgoto que vai atender inicialmente 867 famílias.

Às 18h, em Ibaiti, será anunciada obra de implantação dos serviços de coleta e tratamento de esgoto na cidade e inaugurado o sistema de abastecimento de água da Vila Planalto, construído em parceria com a prefeitura e que vai atender 94 famílias.

