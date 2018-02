Sanepar inaugura serviço de esgoto em São Roque do Pinhal(Corujá)

Distrito de Joaquim Távora terá coleta e tratamento de esgoto para todos os 933 moradores

O governador Beto Richa e o presidente da Sanepar, Mounir Chaowiche, inauguraram na manhã desta quarta-feira (21) o sistema de esgotamento sanitário do Distrito de São Roque do Pinhal, conhecido como Corujá. Com investimentos de R$ 1,8 milhão, a Sanepar adquiriu a estação de tratamento de esgoto (ETE) compacta, executou as obras de urbanização e de estrutura para a instalação da ETE, com seis módulos de tratamento, implantou 2 km de emissários e 5 km de rede coletora para 285 ligações, que vão atender 933 moradores.

A Sanepar irá agora realizar reunião com os moradores para orientar como devem ser feitas as ligações dos imóveis à rede coletora, de forma ambientalmente correta. O governador destacou que o serviço de coleta e tratamento de esgoto é uma grande conquista para o “Corujá”, nome antigo do distrito, onde nasceu seu pai, José Richa. “Meu pai e meus avós ficariam felizes com a atenção que o nosso governo tem dado à terra natal deles. São investimentos como esse que tem colocado a Sanepar, nos últimos anos, como a melhor companhia de saneamento do Brasil, segundo o Instituto Trata Brasil. Das 11 cidades do país com melhores índices de saneamento, cinco são do Paraná”, disse.

Para o presidente da Sanepar, a obra concluída em São Roque do Pinhal é um marco do cuidado do Governo e da Companhia com o Norte Pioneiro. “Esse é um momento especial que demonstra a atenção do governador Beto Richa em levar saneamento para o interior. É saúde que chega por meio do saneamento.”

Moradora do distrito há 35 anos, Marina de Fátima dos Santos (foto) conta que foi uma das batalhadoras para a implantação do serviço na localidade. “Nem tenho o que dizer agora. Sem rede de esgoto era muito difícil. A água do tanque a da pia da cozinha corria a céu aberto na frente das casas, o que trazia mau cheiro para nós”, disse.

ETE METÁLICA COMPACTA – No Distrito de São Roque, foi implantado um sistema de ETE metálica compacta, com módulos de tratamento que funcionam de forma automatizada, com bombeamento. O processo de tratamento do esgoto é o anaeróbico, o mesmo utilizado nas ETEs convencionais com tanques de concreto. Como é um sistema pequeno, a ETE compacta teve um custo mais baixo e um tempo de execução menor do que a opção convencional.

AUTORIDADES – Durante a inauguração, estavam presentes os deputados estaduais Luiz Cláudio Romanelli, Luiz Carlos Martins e Pedro Lupion, vereadores de Joaquim Távora, prefeitos de cidades da região, o gerente geral da Sanepar Sérgio Bahls, o gerente regional Juarez Wollz, o gerente de Obras Luiz Nacayama, coordenadores e técnicos da Companhia.

Texto e fotos: Carina Paccola