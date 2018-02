Sanepar investe em serviço de esgoto em Ribeirão do Pinhal

Sanepar e a Prefeitura de Ribeirão do Pinhal anunciaram nesta semana aos moradores da Vila Domingues o início das obras de implantação de rede coletora no bairro e na Vila Ermínia. Estão sendo executados 23 km de rede coletora que vão atender 630 famílias.

Com essa obra, prevista para ser concluída em dezembro, o índice de atendimento com coleta e tratamento de esgoto na cidade passa de 58,5% para 78,8% da população. Os investimentos somam R$ 2,1 milhões em ampliação do sistema de esgotamento sanitário incluindo 7 km de rede em Uraí e 4 km em Cornélio Procópio.