Sanepar investe R$ 24 milhões para ampliar esgoto em Ibaiti

Obra viabiliza melhoria na saúde pública e nas condições ambientais

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) está ampliando o atendimento com o serviço de esgotamento sanitário em Ibaiti, Norte Pioneiro. Com investimentos de R$ 23,9 milhões, serão implantados cerca de 55 quilômetros de tubulação e construída uma nova estação de tratamento de esgoto (ETE), além de novas elevatórias, a partir da adequação da ETE existente.

A obra deve ser concluída até o final de 2021 e vai representar a ampliação dos atuais 27% de cobertura do serviço de esgoto para 50% da população urbana nesta etapa. Além disso, a Sanepar irá abrir licitação, em 21 de julho, para a operacionalização do Poço 3, com vazão de 80 mil litros por segundo, melhorando o sistema de abastecimento de água de Ibaiti.

A população adoecerá menos com doenças infecto-parasitárias e haverá também um grande benefício ambiental, com a preservação dos córregos ”

A diretora de Investimentos da Sanepar, Leura Conte de Oliveira, afirma que a Companhia tem intensificado esforços rumo à universalização do serviço de esgoto no Paraná. “Mesmo com índice de excelência, muito acima da média nacional, estamos nos empenhando para ampliar o atendimento. A coleta e o tratamento de esgoto doméstico representam importante avanço para a saúde pública, no que diz respeito a prevenção de doenças de veiculação hídrica, e também traz ganhos ambientais”, resume.

O prefeito de Ibaiti, Dr. Antonely de Carvalho, comemora o início das obras. “A cidade vê com muito bons olhos os serviços que estão sendo realizados. A população adoecerá menos com doenças infecto-parasitárias e haverá também um grande benefício ambiental, com a preservação dos córregos”, observa.

SATISFAÇÃO – O empregado da Sanepar na cidade Silvio Cesar Gardi, que trabalha na área operacional desde 1988, afirma que se sente orgulhoso com as obras. “A população tem falado bastante por causa do avanço que teremos”, afirma.

Os empresários Jamerson de Camargo Messias e Dirceu Garcia Fernandes, sócios de uma loja de decoração no centro de Ibaiti, serão beneficiados com a rede coletora de esgoto e afirmam que esperavam há tempos esta condição sanitária. “O fato de eliminarmos as fossas traz melhoria da qualidade de vida para nós e os colaboradores”, destacam.