Sanepar investe R$ 31, 4 milhões na área de esgoto de Ibaiti

E inaugura sistema de água na Vila Planalto

O presidente da Sanepar, Mounir Chaoiwche, e o prefeito de Ibaiti, Antonely Carvalho, anunciaram nesta sexta-feira (26) investimentos de R$ 31,4 milhões para o sistema de esgotamento sanitário na cidade e a inauguração do sistema de abastecimento de água da Vila Planalto que vai atender 99 famílias da comunidade rural. Com a visita a Ibaiti, o presidente da Sanepar encerrou a viagem de dois dias ao Norte Pioneiro em que anunciou a aplicação de mais de R$ 120 milhões em obras recém-concluídas, em andamento e que serão licitadas em 17 cidades da região.

O anúncio dos investimentos foi feito no Espaço Cultural de Ibaiti, com a participação do gerente regional da Caixa Econômica Federal, Célio Isidoro, de gerentes e técnicos da Sanepar, secretários da prefeitura, vereadores e outras autoridades do município. Em seguida, todos se dirigiram até a Vila Planalto.

“Hoje é um dia histórico para Ibaiti porque, graças à parceria da prefeitura com a Sanepar e o Governo do Estado essas obras vão contribuir para a melhoria da saúde da população. Como médico, convivi muito com gente que sofre moléstias pela falta de saneamento”, disse o prefeito Antonely.

O presidente da Sanepar destacou que a Companhia estava em débito com o Norte Pioneiro e que os investimentos vão melhorar a qualidade de vida da população da região. “Independentemente do tamanho da cidade, estamos levando obras que significam mais saúde. Os indicadores da Sanepar estão bem acima da média nacional do atendimento com água potável e coleta e tratamento de esgoto. E a Sanepar tem conseguido recursos graças aos seus projetos e à sua solidez”, disse.

SISTEMA DE ESGOTO – Dentro do programa Expansar, a Sanepar irá aplicar R$ 1,4 milhão para a execução de mais 5,6 km de rede, beneficiando 412 famílias de Ibaiti. E ainda este mês deverá ser aberto processo licitatório de obras de R$ 30 milhões para a construção de uma nova estação de tratamento e a extensão de 48 km de rede, que irão atender 3 mil famílias. Com capacidade de tratar 40 litros/segundo, a nova ETE irá substituir a atual estação de tratamento que será transformada em estação elevatória. Com esses investimentos, o atendimento com coleta e tratamento de esgoto em Ibaiti passará de 22% para 70%.

VILA PLANALTO – Com a participação das famílias que agora passam a ter água potável encanada, o sistema da Vila Planalto foi inaugurado no início da noite desta sexta. O presidente da Associação dos Moradores do Assentamento, Avenício da Silva, e o presidente da Associação da Água, Darcy Antero do Carmo, falaram da importância dessa conquista e de receber apoio da prefeitura para a manutenção do sistema, que será operado pela própria comunidade.

O prefeito Antonely garantiu aos moradores que a prefeitura dará o suporte necessário em situações emergenciais. Ele contou que o sonho da água potável na comunidade vem desde a década de 1990, quando surgiu o assentamento com mais de 100 famílias. “Trabalhei como médico no Campinho, conhecia a necessidade dos moradores e acompanhei todo esse processo de conquista de um sistema de água”, disse. Segundo o prefeito, foram feitas várias tentativas nas gestões passadas até que, nos últimos 12 meses, uma parceria entre a Prefeitura e a Sanepar possibilitou a implantação do sistema, orçado em R$ 358 mil, com poço, reservatório e rede de distribuição.

Assim que chegou a água potável em casa pela primeira vez, em 26 anos, Helena Pereira de Souza Otávio tratou logo de beber. “Nunca tivemos água. Padecemos bastante. Encontramos uma mina, numa reserva perto, que só tinha água quando chovia. Sem chuva, a gente buscava água nos vizinhos. Então eu agradeço muito”, disse.

Para o presidente da Sanepar, poder atender a uma comunidade como aquela ressalta a importância do papel social da Companhia. Mounir disse ainda que toda a comunidade deve cuidar da água potável com bastante carinho e atenção. “A água é de vocês, que devem cuidar para não desperdiçar e usar o sistema de forma consciente.”

