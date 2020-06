Sanepar mantém desinfecção de hospitais e asilos no Norte Pioneiro

Combate ao coronavírus iniciou em abril e ampliada em maio

A Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) dará continuidade à ação de limpeza e desinfecção dos entornos de hospitais e asilos no mês de junho.

A iniciativa de combate ao coronavírus, que teve início em abril e foi ampliada em maio, beneficiou 26 municípios e 85 entidades da região Norte do Paraná.

O trabalho, que consiste na aplicação do hipoclorito de sódio diluído em água, está sendo feitos nesta quarta-feira (3) em unidades de saúde de Arapongas. Nesta quinta (4), será a vez de Londrina, Faxinal, Lunardelli, Cafeara e Guaraci. Na sexta-feira (5), as ações serão em Apucarana, Califórnia, Cambé e Cornélio Procópio.

O gerente-geral da Sanepar na região, Rafael Malaguido, explica que a aplicação do hipoclorito cria uma camada protetora nos locais onde a desinfecção é realizada.

Nos locais de maior circulação de pessoas e de risco de contágio, a aplicação é repetida a cada sete ou 10 dias. “Já somamos mais de 200 ações de prevenção e combate ao coronavírus”, disse Malaguido. “Nosso principal objetivo é poder dar suporte à proteção dos pacientes, dos acompanhantes e dos profissionais de saúde que atuam nas instituições de saúde e asilos”, afirmou.

A ação de desinfecção em hospitais e asilos envolve, além da Sanepar, profissionais da Secretaria de Estado da Saúde e Polícia Militar. “Nós estamos unidos, para que possamos juntos combater a disseminação e diminuir, ou tentar auxiliar na diminuição do volume de pessoas com o contágio desse vírus”, destaca.

Os municípios que receberam a ação de desinfecção de hospitais e asilos são Londrina, Cambé, Arapongas, Sabáudia, Guaraci, Cafeara, Centenário do Sul, Florestópolis, Rolândia, Apucarana, Faxinal, Ivaiporã, São João do Ivaí, Lunardelli, Califórnia, Cornélio Procópio, Assaí, Ribeirão do Pinhal, Uraí, Santa Mariana, Rancho Alegre, Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Salto do Itararé, Santana do Itararé e Conselheiro Mairinck.