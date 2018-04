Sanepar participa da 46ª Efapi

Visitantes podem conhecer o ônibus EcoExpresso

A Sanepar participa da 46ª Exposição Feira Agropecuária e Industrial de Santo Antônio da Platina (Efapi) com um estande em que apresenta a exposição “Projetos Construindo Qualidade de Vida no Paraná”, com painéis fotográficos sobre os serviços de água e de esgoto em todo o Estado.

A Sanepar também participa com o ônibus EcoExpresso que mostra o projeto Do Rio ao Rio, com maquetes dos sistemas de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto.

A Efapi vai até domingo (29), no Parque de Exposições Dr. Alício Dias dos Reis. Desde a abertura do evento, na quarta-feira (25), mais de mil pessoas visitaram o estande e também conheceram o EcoExpresso .