Sanepar, prefeito e câmara viabilizam melhorias na Vila Coelho (vídeo)

Ampliação da rede de água e esgoto é sinônimo de saúde

“Ninguém faz nada sozinho, as parcerias dão frutos”, resumiu o prefeito Professor Zezão, ao visitar o npdiario em Santo Antônio da Platina. Estava acompanhado do gerente regional da Sanepar, Juarez Wollz, dos vereadores Jefferson Vernier e Edson Muniz Gonçalves (Bochecha) e dos líderes da Vila Coelho, José Andrade Neto, José Fernando Braz (fotos) , além de representarem também Giovani Pheiffer. O nome da promotora Kele Cristiane também foi mencionado com elogios pela participação.

Todos anunciaram que um antigo problema no bairro, que fica praticamente no centro da cidade, será resolvido nos próximos dias.

Além da regularização fundiária em vários pontos da zona urbana, a Vila Coelho será beneficiada com a ampliação da rede de água e esgoto, até porque muitos imóveis ainda usam fossas.

Os vereadores, voluntários e o gerente regional destacaram também que as melhorias só foram possíveis pelo desprendimento e o envolvimento de todos, resultando em uma notícia ótima para os moradores da Vila Coelho e, em especial, de toda a comunidade platinense.