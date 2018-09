Sanepar promove ações ambientais em Santo Antônio da Platina

Em comemoração à “Semana da Árvore”

O gerente regional da Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) do Norte Pioneiro,Valdir Romão (foto) confirmou, nesta sexta-feira, dia 14,estar programando ações ambientais em comemoração à “Semana da Árvore”. No Paraná, as atividades incluem Plantio de Árvores, Limpeza de Parques e Mananciais, Passeio Ciclístico, Dia Mundial sem Carro, Palestras de Educação Socioambiental, Exposição do Projeto Do Rio ao Rio com o ônibus EcoExpresso, Mostra Científica, além de visitas de estudantes em suas estações de tratamento de água e de esgoto.

Durante toda a semana (17 a 21), dois ônibus EcoExpresso, vão receber estudantes e a comunidade em Santo Antônio da Platina.

Na quarta-feira, dia 19, funcionários da Sanepar farão plantio de mudas às margens do Rio das Cinzas.

Valdir assumiu recentemente o cargo, que abrange 21 municípios e 186 funcionários.Tem 51 anos, dos quais 28 na empresa.Formado e pós-graduado em Administração, Técnico em Segurança no Trabalho e também Técnico em edificação.

Casado com Luciane, tem um filho, Matheus.

Sua meta principal é “promover a universalização do saneamento , isso significa obras de água e esgoto em todos os dez sistemas da Regional”, afirma.

Leandro Leopoldino Fernandes Ildefonso, Andréia Carvalho, Dionízia do Carmo Carvalho e Rildo César Carvalho (Cambará), são os atuais coordenadores.