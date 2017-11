Sanepar promove hoje reunião com a população de Carlópolis

Encontro a partir das 19 horas

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) e a Prefeitura de Carlópolis promovem, nesta terça-feira (28), um encontro com lideranças da cidade para falar sobre obras e investimentos no município. O evento será no Caravela Country Club ( Rua Salvira Marques, 508 , centro) a partir das 19 horas.

A atividade faz parte do Programa Comunidade Sanepar e será comandado pelo gerente regional da Companhia, Juarez Wollz, e pelo prefeito Hiroshi Kubo (foto).

Os participantes poderão esclarecer suas dúvidas sobre a prestação de serviços da Companhia na cidade e conhecer programas futuros. O objetivo é estreitar o relacionamento com os clientes e dar oportunidade de manifestação para conhecer novas demandas e avaliar os serviços prestados.