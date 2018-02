Sangue, pânico e bala na zona rural de Abatiá

Confronto aconteceu por volta das 21h20m

A Polícia Militar de Abatiá registrou uma invasão e assalto a uma casa (fotos) na Água das Pedras, Estrada Pau D’Alho, sítio do Neco, na noite desta quinta-feira, dia 15.O saldo foi duas pessoas baleadas, mas ambas sem risco de morte.

Uma moça desesperada compareceu ao destacamento da PM, pois havia recebido uma ligação telefônica de sua mãe, Roseli Pereira Contijo, que relatou a presença de assaltantes armados em sua residência.Eles haviam efetuado disparos de arma de fogo na intenção de roubá-los.

A equipe imediatamente iniciou o deslocamento até o local indicado e fez contato com os colegas de Santo Antônio da Platina, onde a central enviou em apoio PMs das cidades de Ribeirão do Pinhal, Jundiaí do Sul e a Rotam.

Chegando na residência, que estava toda danificada e tinha sangue espalhado por vários cômodos, não tinha nenhum morador.

Realizadas buscas pelas redondezas, no entanto, inicialmente, ninguém foi encontrado.Logo, retornaram até o lugar os moradores da casa, sendo que um senhor, Aparecido Contijo (foto, com bandagem no rosto), tinha ferimentos pelo seu corpo e estava coberto de sangue.

Ele e a esposa disseram que estavam na casa quando três homens chegaram e solicitaram gasolina emprestada, entretanto, por desconfiar da situação, o combustível foi negado. A partir da negativa, os elementos avisaram que se tratava de um assalto e começaram a desferir chutes contra as portas até arrombar algumas delas.

Também efetuaram vários disparos de arma de fogo, sendo que o dono da residência revidou, usando de uma espingarda calibre 12 legalizada que ele possui.

Aparecido Contijo, conhecido como Neco, possui várias versões sobre o seu perfil. Há quem afirme que seria um “agiota temido” e quem garante tratar-se de “um agricultor pacato”.

A mulher acabou entregando para os ladrões uma quantia em dinheiro,próxima de mil reais.O chefe da família foi encaminhado para o hospital municipal de Abatiá, onde o médico de plantão pode identificar inicialmente que a vítima foi atingida por quatro disparos de raspão, sendo necessária a sua remoção para o hospital de Cornélio Procópio.

Efetuadas diligências, foi apreendida uma motocicleta e a espingarda.

Um dos marginais atingidos, Cleiton Aparecido Barbosa (fotos), foi localizado na Santa Casa de Bandeirantes. Ele está preso.

Os outros dois delinquentes envolvidos no assalto não foram localizados.