Santa Mariana recebe cestas do deputado Cobra Repórter

N orte Pioneiro receberá 30 toneladas de alimentos

O município de Santa Mariana está recebendo 200 cestas básicas para serem distribuídas às famílias carentes por intermédio do trabalho do deputado estadual Cobra Repórter (PSD) junto ao governo do Estado. O pedido foi do vereador Guto Barros, parceiro do deputado na cidade e já estão chegando à cidade.

Atendemos ao pedido do vereador Guto Barros, que está preocupado com as famílias mais necessitadas da cidade. As cestas estão chegando ao município e devem ser distribuídas pela Secretaria de Assistência Social, atendendo a quem mais precisa”

Desde o início da pandemia, o deputado Cobra Repórter já garantiu a distribuição de mais de 30 toneladas de alimentos nos municípios do Norte e Pioneiro, dando suporte às famílias de baixa renda e que passam por dificuldades neste momento.