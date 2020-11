Santana do Itararé já sabe quem é o novo chefe do executivo

Candidatura única uniu PT e o PSL no pleito majoritário

Santana do Itararé elegeu um prefeito do PT, Zé Izac, e vice do PSL, Joaquim do Venerando (fotos) reunindo dois partidos antagônicos do cenário nacional na administração local.

Trata-se de chapa única que, portanto, venceu e os cinco mil habitantes já sabem quem vai comandar a gestão.