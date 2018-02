Santana do Itararé: Jovem assassinado por causa de dívida com égua

Assassino está foragido

Uma dívida da compra – supostamente não paga – de uma égua foi o que motivou o assassinato de Rafael Júnior Alves Ciriaco (foto) na tarde de sábado, dia dez, em Santana do Itararé.O moço de 23 anos recebeu quatro tiros de uma espingarda calibre 36 e perdeu a vida horas depois no hospital local.

O corpo foi levado pelo Instituto Médico Legal de Jacarezinho e entregue para a família para ser sepultado na tarde deste domingo,

O homicida, também jovem, reside na cidade vizinha de Santana do Itararé.

Cleber Robertto Brisola, o Clebinho, abandonou o veículo que estava e a arma utilizada no crime e está foragido.