Santander abre dia 13 em Santo Antônio da Platina

Não haverá caixas humanos

Conforme o npdiario antecipou no mês de abril deste ano, o Santander abrirá uma unidade física no centro de Santo Antônio da Platina.Será mesmo onde o jornal informou, na rua Tiradentes (fotos), ao lado de uma clínica dentária e de uma franquia da Subway.

A inauguração, com presença de diretores, será no próximo dia 13 e contará com três gerentes (sem mais nenhum funcionário), sendo que o gerente-geral, Felipe Peres, 29 anos, vindo de Campo Mourão, já está na cidade, tratando dos detalhes da abertura.

Não haverá caixas humanos, pois o banco desconstruiu as funções organizacionais e, inclusive, chama as sedes físicas de lojas e não mais agências.

O organograma tradicional deixou de existir.

Quase tudo será feito pela internet.

Também não serão feitos investimentos em publicidade local ou regional, segundo a reportagem apurou, deixando os anúncios nacionais em relevo.

A instituição no Brasil atingiu, no fim de março, a fatia histórica de 29% nos resultados globais do grupo espanhol, mais do que Inglaterra e a própria Espanha juntas.

O banco, que teve sua origem em Santander, Cantábria, Espanha, em 1857, tem crescido muito no Brasil principalmente nos últimos dois anos e meio.

As lojas mais próximas são Cornélio Procópio e Londrina, no Paraná, e Ourinhos, em São Paulo.

