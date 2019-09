Santander dá mais detalhes de sua Loja Agro em Santo Antônio da Platina

Não haverá porta-giratória

A reportagem publicada pelo npdiario, informando que o Santander abrirá uma unidade física no centro de Santo Antônio da Platina.na rua Tiradentes (fotos) no próximo dia 13 , teve forte repercussão no Norte Pioneiro. Ela contará com três gerentes (sem mais nenhum funcionário), sendo que o gerente-geral, Felipe Peres, 29 anos, vindo de Campo Mourão, já está na cidade, tratando dos detalhes da abertura.

A jornalista Suzana Inhesta, da área de Comunicação, Marketing, Relações Institucionais e Sustentabilidade do banco, por telefone, conversou com a reportagem nesta terça-feira, dia três, e deu mais detalhes.

Não haverá porta-giratória e sim uso de novas tecnologias para garantir a segurança e também não serão colocados caixas eletrônicos com dinheiro.

Desde 2015, quando Sérgio Rial chegou à presidência do Santander Brasil, o Banco colocou o agronegócio como um de seus pilares de crescimento e, em 2016, reforçou sua equipe de profissionais para atender à crescente demanda do segmento: contratou agrônomos para atuar nas agências do País; reduziu tempo de liberação de linhas de créditos e criou mais soluções financeiras a taxas competitivas.

E, a partir de 2017, começou a abrir as Lojas Agro, que são espaços de atendimento em cidades onde ainda não estava presente e que são de relevância no PIB(Produto Interno Bruto) agrícola nacional. Não a consideram uma agência tradicional, já que o local tem vocação comercial no setor, utiliza de soluções digitais, não há transações em espécie, ou seja, em dinheiro (papel moeda), criando um ambiente seguro totalmente voltado ao atendimento dos clientes e de seus negócios. É bem focado. E foi a forma que o banco descobriu para atender melhor ao produtor rural e estar mais próximo dele.

A Loja Agro de Santo Antonio da Platina é a 30ª do banco no País e a segunda no Paraná. No mês passado inaugurou uma em Marechal Cândido Rondon e ainda há previsão para mais uma em Ivaiporã ainda em 2019. Há Lojas Agro ,por exemplo, em Cristalina (GO), Naviraí (MS), Posse (GO), Paragominas (PA), Balsas (MA), Primavera do Leste (MT), Redenção (PA), Alta Floresta (MT), Vilhena (RO), Chapadão do Sul (MS), São Gabriel D’Oeste (MS), Cianorte (PR), Pato Branco (PR), Frederico Westphalen (RS), , Porangatu (GO) e Cândido Marechal Rondon (PR).

Com o tempo e se houver demanda, a platinense pode se converter em agência tradicional (com caixas eletrônicos e mais pessoas para atendimento) – Campo Novo do Parecis (MT), Vilhena (RO) e Alta Floresta (MT) – e a de Cianorte (PR), Pato Branco (PR) e a de Cáceres (MT) foram abertas como loja completa. Tudo dependerá de como for a demanda local.

Essa é uma das maneiras do Santander Brasil usa para expandir suas operações no País, na contramão do mercado: ao invés de fechar agências, está abrindo. E essa expansão se dá pela interiorização dos serviços em lugares que ainda não estão para aumentar a capilaridade e também para oferecer crédito rural e o microcrédito. Acreditam,porém, muito que as agências físicas não irão acabar, o digital conviverá com o físico, mas as agências físicas terão uma função mais especializada e/ou espaços de conveniência e de relacionamento (como as lojas Agro, lojas Empresas, Work Cafés, entre outros).

A estratégia é focada na multicanalidade. Ou seja, o cliente tem que se relacionar com o banco como, quando e de onde estiver, e ter a melhor experiência.

