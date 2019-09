Santander inaugura sexta-feira me Santo Antônio da Platina

Agência Agro

O Santander inaugura as atividades da segunda loja vocacionada ao Agronegócio no Paraná. A população da cidade de Santo Antônio da Platina, principalmente os produtores rurais da região, poderão realizar suas transações bancárias na agência localizada na rua Tiradentes, 641, no centro (fotos).

O espaço de atendimento faz parte do forte processo de interiorização do Banco, avançando em cidades onde ainda não estava presente e também em algumas de relevância no PIB agrícola nacional. “O modelo de atendimento da Loja Agro tem se mostrado uma boa escolha: o espaço tem vocação comercial no segmento, utiliza de soluções digitais, não há transações em espécie, criando um ambiente seguro totalmente voltado ao atendimento dos clientes e de seus negócios”, ressalta Marilize Ferrazza, superintendente executiva da Paraná e Joinville do Santander Brasil.

A cidade é destaque no agronegócio do Estado, com uma pecuária, cafeicultura e cultivo de cana-de-açúcar de ponta; tínhamos que ter uma loja para atender aos produtores rurais da região com a exclusividade que eles merecem”

Segundo Marilize, dependendo da demanda, o local pode ser convertido em agência tradicional (com caixas eletrônicos e mais pessoas para atendimento). Desde o início das inaugurações das lojas Agro, em 2017, três se transformaram em completas – Campo Novo do Parecis (MT), Vilhena (RO) e Alta Floresta (MT) – e a de Cianorte (PR), Pato Branco (PR) e a de Cáceres (MT) foram abertas como agência.

A unidade de Santo Antônio da Platina é a segunda loja Agro do Santander no Paraná (a primeira foi em Marechal Cândido Rondon) e, com ela, o Banco passa a ter 30 estabelecimentos desse perfil no País. “Santo Antônio da Platina é destaque no agronegócio do Estado, com uma pecuária, cafeicultura e cultivo de cana-de-açúcar de ponta. Tínhamos que ter uma loja no município para atender aos produtores rurais da região com a exclusividade que eles merecem”, afirma Carlos Aguiar, diretor de Agronegócios do Santander Brasil.

Até o final de 2019, o banco prevê a abertura de, pelo menos, mais sete estabelecimentos no País – Mato Grosso (1), Mato Grosso do Sul (2), Minas Gerais (1) e Santa Catarina (1) – inclusive mais dois no Paraná. Os novos municípios a receberem as lojas do Banco no Estado ainda estão sendo mapeados.

Agronegócio– A carteira de crédito ampliada (que considera Recursos Obrigatórios e Livres, BNDES, Funcafé e os títulos CPR e CDCA) do Banco teve um aumento de 185% entre dezembro de 2015 e junho de 2019, passando de R$ 6,086 bilhões para R$ 17,339 bilhões. O resultado de junho representou uma alta de 19,7% ante o mesmo mês de 2018 e leve recuo de 0,3% na comparação com maio, enquanto o mercado cresceu 2,9% e diminuiu 0,2%, respectivamente. Somente em 2018 ante 2017, o crescimento foi de 26%, para R$ 16,325 bilhões frente ao crescimento de mercado de 9%. As principais culturas atendidas na carteira são soja, milho e boi gordo.

O Santander Brasil já inaugurou lojas Agro em Cristalina (GO), Naviraí (MS), Posse (GO), Campo Novo do Parecis (MT), Canarana (MT), Paragominas (PA), Balsas (MA), Primavera do Leste (MT), Unaí (MG), Maracaju (MS), Redenção (PA), Alta Floresta (MT), Mineiros (GO), Nova Mutum (MT), Vilhena (RO), Chapadão do Sul (MS), São Gabriel D’Oeste (MS), Cianorte (PR), Cáceres (MT), Juara (MT), Gurupi (TO), Pato Branco (PR), Frederico Westphalen (RS), Sarandi (RS), Porangatu (GO), Querência (MT), Quirinópolis (GO), Cândido Mota(SP).