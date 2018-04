Santo Antônio da Platina ganha 338 casas; investimento de R$ 33,8 milhões

Para famílias com renda entre R$ 1.500,00 e R$ 2 mil

O secretário municipal de Assistência Social de Santo Antônio da Platina, Cristiano Benedito Lauro (fotos), confirmou, nesta quarta-feira, dia 11, que serão erguidas 338 moradias, custando R$ 100 mil cada uma num total de R$ 33, 8 milhões de investimento.

Os imóveis terão descontos de até R$ 11.600,00 financiados pela Caixa Econômica Federal em prestações a partir de R$ 445,95 mensais.O projeto é da Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná).

“É um padrão melhor das casas populares que costumamos ver; para famílias com renda entre R$ 1.500,00 e R$ 2 mil, com dois quartos, sala de estar,cozinha, banheiro, varanda,vaga descoberta com possibilidade de ampliação”, afirma o secretário, adicionando que a área, que já vem recebendo terraplenagem, fica na antiga Estrada da Platina, nas proximidades do Jardim Colorado.

Os cadastros devem ser feitos(em quaisquer situações de salários e ganhos) primeiramente no site http://www.cohapar.pr.gov.br/cadastro e depois a empresa fornecerá uma senha.

Haverá na sequência uma simulação de renda para pleitear as unidades.

As casa terão 55 metros quadrados com financiamentos de até 30 anos.