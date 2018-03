Santo Antônio da Platina ganha Centro de Desenvolvimento de Tecnologia e Inovação

Confirmado anúncio feito por secretário e prefeito

Um milhão, quatrocentos e vinte e oito mil, setecentos e vinte e cinco reais ou R$ 1.428.725,00: este é o valor repassado à Prefeitura de Santo Antônio da Platina pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – SETI, para criação do Centro de Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação – CDTI.

O principal objetivo do CDTI será de apoiar ações voltadas ao treinamento e capacitação de pessoas, à pesquisa em inovação, desenvolvimento de tecnologia e implantação de incubadoras de empresas, que permita articular o desenvolvimento sustentável de Santo Antônio da Platina e região, através da ação integrada entre o poder público, instituições de ensino, setor empresarial e associações afins.

Projeto desenvolvido e coordenado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, prevê a utilização em parceria com as empresas do Sistema S, empresas públicas ou de economia mista, instituições de ensino tecnológico, sempre com foco em pesquisa, inovação, desenvolvimento de tecnologia e implantação de incubadoras de empresas ou startups.

O anúncio do benefício foi feito pelo Secretário Estadual da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, João Carlos Gomes e o prefeito platinense, Professor Zezão Coelho, durante visita que ambos fizeram ao npdiario no dia 18 de dezembro do ano passado(foto).

O dinheiro (exatos R$ 1.428.725,00) será destinado para reforma do prédio onde funcionou a Escola de Formação de Guardas-Mirins Duque de Caxias, com toda infraestrutura para implantação da entidade, a fim de apoiar ações voltadas ao treinamento e capacitação de pessoas, em especial empreendedores, “queremos revitalizar toda aquela região da cidade, que é a mais populosa da cidade”, detalhou o chefe do executivo.

Signatário do Sistema Regional de Inovação (SRI) do Norte Pioneiro, o município integra um projeto que tem como objetivo principal promover o desenvolvimento sustentável da região por meio do fomento à tecnologia e inovação, criação de novas oportunidades e empregos, e atração de investimentos. O programa, realizado pelo Sebrae/PR e mais 24 parceiros, abrangerá em 2018 outros quatro municípios: Jacarezinho, Bandeirantes, Andirá e Cambará.

A ideia é capacitar pessoas, desenvolver tecnologias e implantar incubadoras de empresas articulando o progresso sustentável de Santo Antônio da Platina e região pela ação integrada entre o poder público, setor privado, instituições de ensino e associações afins.

Santo Antônio da Platina faz parte do Sistema Regional de Inovação do Norte Pioneiro – SRINP, e também do Comitê Regional de Desenvolvimento, iniciativas que motivaram a busca de recursos financeiros para implantação e na consolidação de ponto de referência regional que tem a pretensão de atender às demandas específicas do território em temas como ciência, inovação, tecnologia, onde se observam velhos e novos problemas relacionados com produtividade, competitividade, geração de emprego e renda, pessoas qualificadas, empreendedorismo, visando sempre a melhoria dos indicadores sociais e econômicos.