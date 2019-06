SANTO ANTÔNIO DA PLATINA GANHA PRÉDIO PARA EMPRESAS

Empreendimento vai gerar emprego, renda e oportunidades de negócios

O trabalho conjunto da Favoreto Construtora e da Villani Imóveis fez nascer mais um grande empreendimento imobiliário em Santo Antônio da Platina, ampliando ainda mais a parceria com o Asilo São Francisco de Assis.Trata-se de um Centro de Negócios com o que há de mais moderno no mundo no segmento.

Nesta segunda-feira, dia dez, o avant-première será mostrado no Cinema Caffe, centro de Santo Antônio da Platina. Será construído o edifício comercial BOURBON BUSINESS CENTER voltado aos segmentos empresarial e de saúde. O nome Bourbon é referência a uma variedade de café de alta qualidade cultivada no norte do Paraná.

Lounge

Anfiteatro

A nova torre terá 11 andares que contarão com dez salas em cada piso, plantas modulares de 44,35 m2 a 478,86 m2 de área privativa, uma e duas vagas de garagem, quatro lojas no térreo e estacionamento privado para clientes.

Além disso, elevadores com dimensões especiais, anfiteatro moderno com sala de estar, laje técnica para a instalação de ar condicionado e equipamentos profissionais, infraestrutura para split em todas as salas, sistema de coleta de lixo hospitalar, entre outros diferenciais.

Hall de entrada/Portaria eletrônica

Localizado ao lado do Rotary Clube (foto abaixo) , na avenida Frei Guilherme,em região nobre da cidade (bairro Jardim São Francisco), de fácil acesso e próximo a todas as facilidades para o ótimo desempenho de qualquer atividade profissional.

É mais um importante passo da consolidação de Santo Antônio da Platina como a cidade polo comercial e imobiliário do Norte Pioneiro.

VENDAS:

Villani Imóveis ( Representante exclusivo Favoreto Construtora).

Avenida Oliveira Mota, 777 ao lado da Panificadora Praliné.

(43) 3534.9900 / 99930.9900.

