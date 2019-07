Santo Antônio da Platina lança programa Varejo Mais em Ação

Objetivo é tornar comércio mais competitivo no mercado

Empresas de outras cidades do Norte do Pioneiro também poderão participar do programa Varejo Mais em Ação. Promovido pelo SEBRAE e FECOMÉRCIO (Federação do Comércio do Paraná) com apoio da ACESAP (Associação Comercial e Empresarial), Sala do Empreendedor, Sindilojas e Prefeitura de Santo Antônio da Platina, será promovida capacitação (nos formatos de palestra e workshop) e para preparar comerciantes para alavancar as vendas e serem mais competitivos.

A programação é voltada para micros e pequenas empresas do comércio varejista e tem o objetivo de torná-las mais rentáveis e competitivas no mercado. O lançamento do programa ocorre no dia oito de julho (segunda-feira que vem) com a palestra ”A JORNADA DO CONSUMIDOR”, que acontecerá na ACESAP, iniciando às 18h45m, com recepção, coffe break e previsão de encerramento as 21h30m.

A entrada será franca.

Inscrições pelo site:

http://acesap.com.br/cursos-treinamentos.

O presidente da ACESAP, Nelson Camargo (foto) afirma que o evento “é uma oportunidade excelente para comerciantes de todos os segmentos”.

Ele assinala que a entidade está ativa justamente para “ampliar negócios na cidade e na região.