Santo Antônio da Platina promove campanha Janeiro Branco

Pela primeira vez na cidade

A prefeitura de Santo Antônio da Platina participa da campanha Janeiro Branco pela primeira vez no município.

Psicólogos da cidade, juntamente com a secretaria da Saúde e diversos profissionais estão trabalhando em mini-palestras nas empresas, como na Construcasa Bordignon, UBS(Unidades Básicas de Saúde),entre outros.

Haverá concentração no próximo dia 26 a partir das 8h30m na praça da igreja Matriz com panfletagem e diversas atividades para levar conscientização da importância da saúde mental.

A vereadora Míriam Rodrigues Bonomo (foto), do PTN, informa que, no dia 29 deste mês, a psicóloga Jheniffer Barros fará palestra 8h30m na UBS da Vila Ribeiro e na UAPSF(Centro Social).



A campanha é dedicada a convidar as pessoas a pensarem sobre suas vidas, o sentido e o propósito, a qualidade dos seus relacionamentos e o quanto elas conhecem sobre si mesmas, suas emoções, seus pensamentos e sobre os seus comportamentos.Coloca os temas da Saúde Mental em máxima evidência no mundo em nome da prevenção ao adoecimento emocional.

Busca também sensibilizar as mídias, as instituições sociais, públicas e privadas, e os poderes constituídos, públicos e privados, em relação à importância de projetos estratégicos, políticas públicas, recursos financeiros, espaços sociais e iniciativas socioculturais empenhadas(os) em valorizar e em atender as demandas individuais e coletivas , direta ou indiretamente, relacionadas aos universos da Saúde Mental.