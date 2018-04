Santo Antônio da Platina: R$ 1 milhão para compra de equipamentos rodoviários

Retroescavadeira, vibro-acabadora de asfalto e caminhão

O Prefeito de Santo Antônio da Platina, Professor Zezão, assinou nesta segunda-feira, dia dois, em Curitiba, convênio entre o município e o Governo do Estado do Paraná no valor de R$ 1.026.000,00. Viabilizado pelo Deputado Estadual Bernardo Ribas Carli, o recurso é destinado à compra de equipamentos rodoviários.

Serão adquiridos uma retroescavadeira, uma vibro-acabadora de asfalto e um caminhão para serem utilizados nos serviços de infraestrutura urbana e na manutenção das estradas rurais.

Bernardo destacou ser mais um grande resultado do trabalho junto ao Governo do Estado e que atende às demandas da população de Santo Antônio da Platina.

“Avançamos mais uma importante etapa do processo e estou muito feliz por poder dar mais uma vez a minha contribuição com o município. Já estive na cidade conhecendo as estruturas e em constante contato com o Prefeito temos feito um trabalho integrado pelas principais necessidades de Santo Antônio da Platina”, destacou.

O chefe do executivo agradeceu ao parlamentar pelo empenho na viabilização dos recursos, que vão implicar em importantes melhorias à população.

Estavam presentes também os secretários municipais do Planejamento, Airton Sérgio Diniz, e de Obras, Everton José Panegada (foto).