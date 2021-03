Conforme o npdiario antecipou, o prefeito José Coelho Neto, o Professor Zezão Coelho (Pode) informou nesta quinta-feira, dia 11, que cinco novos leitos de Unidade de Tratamento Intensivo-Covid serão instalados no Hospital Regional do Norte Pioneiro (foto) , em Santo Antônio da Platina.

Conforme detalhou ao npdiario a diretora-geral do Regional, Márcia Vilas Boas, q uatro serão instalados neste sábado e outro no decorrer deste mês. Serão ampliados de 10 para 15 e mantidos os nove da enfermaria.

O Primeiro secretário da Assembleia Legislativa,Luiz Cláudio Romanelli e o chefe do executivo Professor Zezão

reivindicaram no início deste mês a implantação de novos leitos de UTI para atendimento à demanda dos municípios do Norte Pioneiro. “Solicitamos ao Estado atenção especial à região, neste momento difícil de combate a Covid-19. Pedimos e o governador Carlos Massa Ratinho Junior e o secretário Beto Preto (Saúde) atenderam”, disse o parlamentar.

Atualmente, a unidade de saúde tem também nove semi-intensivos.

Hospital do Câncer — O prefeito Zezão confirmou também terem sido retomadas as negociações para a instalação de uma extensão do Hospital do Câncer de Londrina (HCL) em Santo Antônio da Platina. Equipes da prefeitura e do HCL se reuniram de forma virtual para definir as tratativas dos levantamentos dos serviços de prevenção ao câncer, da saúde da mulher, do homem e da criança a serem implantadas no Norte Pioneiro.

“A implantação das atividades acontecerá de forma consolidada e estruturada devido a responsabilidade com a saúde dos moradores do Norte Pioneiro. Lutamos para promover um serviço de saúde preventiva de qualidade, que atenda toda a região”, enfatiza o prefeito.

A proposta, de acordo com o prefeito, é ceder o prédio da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) ao HCL, que poderá utilizar o espaço para implantar a extensão do hospital londrinense. “O Ministério da Saúde já autorizou o uso do prédio da UPA pelo HCL, mas ainda é necessária a aprovação da cessão de uso pela Câmara de Vereadores, assim como ocorreu com o terreno ao lado do prédio onde funcionará o hospital”, explica Zezão.

Implantação — Pelo planejamento da prefeitura, o prazo para a conclusão desses detalhes burocráticos e das tratativas de implantação é de 90 dias. “Depois desse prazo, o hospital do câncer tem 180 dias para iniciar as instalações da unidade. Estamos em dia com o cronograma de ações e em breve a extensão em Santo Antônio da Platina será realidade para todo o Norte Pioneiro”, garante o prefeito.