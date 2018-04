Santo Antônio da Platina tem novo prefeito

Zezão se licenciou por dez dias

Desde a manhã desta quinta-feira, dia 12, a chefia do executivo de Santo Antônio da Platina está sob o comando do empresário Francisco Monteiro (PMN), de 47 anos.

Ele, que é vice, assumiu no lugar do titular, Professor Zezão Coelho(PHS), que se licenciou por dez dias e retornará no próximo dia 23. Vai cuidar da saúde e de questões pessoais em função do estresse dos últimos dias, causado sobretudo pelo falecimento do pai, o advogado e pecuarista Joel Coelho.

A troca não implica em mudanças administrativas nem políticas.