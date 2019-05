Santo Antônio da Platina terá Bolo do Padroeiro pelo 21º ano

Cerca de 44 metros

O padre Rosinei Toniette confirmou, ao final da celebração de missa no sábado, dia 25, a realização da Festa do Padroeiro no dia próximo dia 13(uma quinta-feira).

Será feriado municipal em Santo Antônio da Platina, dia de Santo Antônio, com comércio fechado.

O Movimento de Cursilhos de Cristandade está preparando e vai comercializar pelo menos meia tonelada para um bolo de cerca de 44 metros de comprimento, suficientes para 6.336 mil fatias. E 1.584 serão recheadas de miniaturas da imagem do santo, tido como casamenteiro.Os números podem mudar, mas serão em torno dessa previsão.

A demanda pela guloseima, como sempre, será grande na frente da igreja Matriz entre 8h30m e 11h30m.

Em 2019, completa 21 anos de tradição.

A produção é feita nas dependências da cozinha e salão coberto do salão paroquial.

A massa do bolo é feita, toda ela, por panificadora de maneira uniforme,com 170 massas de pão de ló, o glacê não é mais de clara de ovo e não há necessidade das batedeiras domésticas.